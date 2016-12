Près de 4000 visiteurs aux portes ouvertes au Collège Montmorency

Le Collège Montmorency a tenu ses Portes ouvertes le 8 novembre dernier. Près de 4 000 personnes sont venues s’informer sur l’un ou l’autre des cinq programmes de formation préuniversitaire ou des vingt programmes de formation technique, en plus d’en apprendre davantage sur les services d’aide à l’apprentissage et sur la vie étudiante. Cet événement majeur au Collège Montmorency a réuni plus de 750 membres du personnel et étudiants, tous désireux d’offrir un accueil personnalisé et de qualité aux visiteurs.



D’autres façons de découvrir Montmorency avant le 1er mars Les futurs étudiants qui n’ont pu assister aux Portes ouvertes du Collège Montmorency sont invités à participer à la soirée d’information du 7 février 2017. Ce sera une autre occasion de découvrir le Collège, de recevoir de l’information sur les programmes, les services et les activités, et d’obtenir des réponses à leurs questions, en échangeant avec des professeurs, des membres du personnel et des étudiants. Il sera aussi possible de visiter des départements, des laboratoires et d’autres lieux uniques au Collège, comme les cliniques-écoles de physiothérapie et d’orthèses et de prothèses orthopédiques, les ateliers de muséologie et la serre d’horticulture.



Le Collège offre également les ateliers d’un jour dans la majorité de ses programmes, à la fin janvier et en février. Les personnes qui s’inscriront en ligne au www.cmontmorency.qc.ca, dans la section Visite du Collège, auront la chance d’assister à des cours du programme de leur choix et de prendre le pouls de la vie montmorencienne.



Enfin, le site web du Collège Montmorency (www.cmontmorency.qc.ca)renferme de nombreuses informations susceptibles d’aider les futurs étudiants à faire leur choix de programme et de cégep avant la date limite du 1er mars 2017, en vue d’une admission à l’automne 2017.