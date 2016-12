Soirée-bénéfice au profit des victimes de l’ouragan Matthew

Le Service de la vie étudiante du Collège Montmorency organise un spectaclebénéfice le 27 novembre prochain à 19 h à la Salle André-Mathieu, pour recueillir des fonds au profit des victimes de l’ouragan Matthew en Haïti.



Le Collège s’est fixé comme objectif d’amasser 5 000 $. Toutes les sommes recueillies par la vente de billets seront versées au fonds « Ouragan Matthew » de la Croix-Rouge canadienne et appuieront directement les efforts de secours.



Ce spectacle de variétés animé par Irdens Exentus, comédien diplômé du Collège, regroupera des étudiants du Collège et des artistes amateurs et professionnels, dont Martin Petit, Medhi et Martin Perizzolo.





Réservez vos billets!

Il est possible de se procurer des billets dès maintenant à la billetterie de la Salle André-Mathieu au 450 667-2040 ou en ligne à l’adresse www.salleandremathieu.com/spectaclesLaval/Spectacles/artistes-varies/tous-pour-haiti.