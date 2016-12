Profitez de la magie des fêtes avant l’heure!

Plus que quelques jours avant que le Centre de la nature ne se transforme en espace féérique pour accueillir la 6e édition du Marché de Noël de Laval ! Du 9 au 11 décembre, les visiteurs pourront s’y procurer des produits de qualité auprès des 60 exposants, réunis sous un chapiteau chauffé.



Plaisirs gourmands, produits du terroir, bijoux, jouets et vêtements pour enfants, accessoires de mode et autres articles décoratifs seront proposés tout au long du week-end. Il sera également possible de se procurer un arbre naturel à décorer aussitôt. Des sapins baumiers du Québec, de différentes tailles, seront disponibles à des prix variés.



Magie de Noël dans le Village féérique

Renommé Village féérique le temps de ce week-end festif, le Village des arts s’anime et accueillera les familles pour profiter des nombreuses activités gratuites offertes. Les enfants de moins de 12 ans seront heureux de participer à un atelier horticole leur permettant de repartir avec leur mini sapin décoré, alors que les Bibliothèques de Laval recevront les visiteurs dans leur igloo bien spécial pour l’heure du conte.



Encore cette année, le père Noël attendra les petits dans sa maisonnette pour une rencontre et une photo. Ils pourront également visiter son bureau, ou en profiter pour lui écrire leur liste de souhaits. Les vitrines des autres maisonnettes seront décorées selon de jolies thématiques. Un concours relié aux lutins de Noël est organisé sur place, offrant la chance aux participants de gagner deux forfaits pour un spectacle jeune public à la Maison des arts de Laval. Il sera donc primordial d’observer attentivement ces fameuses vitrines…



La promenade dans une carriole tirée par des chevaux fait également partie des activités incontournables offertes.



En soirée, les illuminations mettront des étoiles dans les yeux des petits et des grands rêveurs.



Marché de Noël de Laval :

Au Centre de la nature, situé au 901, avenue du Parc, à Laval.

- vendredi 9 décembre, de 10 h à 21 h

- samedi 10 décembre, de 10 h à 19 h

- dimanche 11 décembre, de 10 h à 16 h

www.marchedenoel.laval.ca