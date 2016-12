La Voix des Parents de Ste-Rose | Fabreville-Est : Forum communautaire

Le Forum communautaire de la Voix des parents de Ste-Rose | Fabreville-Est aura lieu le dimanche 4 décembre 2016 à 13h au Centre sportif Honoré-Mercier (2465, HonoréMercier, Laval). Après un travail de plusieurs semaines, ce comité de parents, soutenu par le regroupement M'Îles Lieux en Forme, invite la population à venir participer au Forum communautaire.

Le forum se veut une occasion d’établir un dialogue entre organismes et parents du secteur Ste-Rose | Fabreville-Est. Les partenaires de M'Îles Lieux en Forme ainsi que les 5 parents de la Voix des Parents veulent travailler ensemble à la recherche de pistes de solutions sur des thèmes essentiels, comme accompagner l’enfant pour favoriser son développement global optimal; sensibiliser les employeurs à l’importance de la conciliation famille-travail et améliorer la sécurité routière du secteur Ste-Rose|Fabreville-Est en rendant les infrastructures plus sécuritaires pour les déplacements actifs. Les suggestions émanant de ce forum seront étudiées et discutées avec les partenaires de M'Îles Lieux en Forme qui visent à reconnaître l’expertise des parents de jeunes enfants et à les impliquer dans la recherche de solutions qui conviennent à leurs besoins. Pour souligner l’événement, le comité de parents est fier d’offrir aux familles du secteur une conférence de la blogueuse La parfaite maman imparfaite. Un service de halte-garderie sera disponible afin de permettre aux parents de participer au Forum.

En résumé, soutenue par Avenir d’enfants, en collaboration avec les partenaires locaux, La Voix des parents s’appuie sur l’expérience et la volonté de parents à penser une communauté idéale pour y élever de jeunes enfants. Recherche-action participative, ce projet à pour premier objectif d’amener une équipe de travail composée de parents-citoyens du secteur Ste-Rose|Fabreville-Est à explorer le potentiel que possède une communauté à soutenir le développement et le bien-être des enfants et des familles. Il permet aussi de consulter les familles qui y vivent afin de définir avec ces dernières des priorités et des pistes d’amélioration qui rallieront parents et partenaires autour de changements positifs à la faveur des enfants et des familles. Plus concrètement, La Voix des Parents vise à permettre aux parents de découvrir et de bâtir une vision d'une communauté qui favorise le développement et le bien-être des jeunes enfants et des familles. Nous voulons faciliter la communication et la compréhension mutuelle entre les parents et les partenaires travaillant dans le domaine de la petite enfance. En somme, nous désirons impliquer des parents à titre d'acteurs de la mobilisation et leur permettre de contribuer aux décisions qui les concernent, eux et leurs enfants.

Pour plus d’information, contacter M'Îles Lieux en Forme au 438-829-0980.