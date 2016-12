Donne-moi un jouet : un succès renouvelé

Le samedi 3 décembre 2016, la députée de Fabre, Madame Monique Sauvé, le conseiller municipal de Ste-Dorothée, Monsieur Ray Khalil, ainsi que l’ensemble des partenaires de l’activité dont la Maison des jeunes de Ste-Dorothée, la Société Saint-Vincent-de-Paul de Ste-Dorothée et la ville de Laval via son BML 4 ont pu constater le vif succès de l’activité « Donne-moi un jouet » qui s’est tenu à la place publique de Ste-Dorothée. Issue d’un partenariat entre le milieu communautaire et la ville de Laval, l’édition 2016 a démontré la pertinence de tenir une telle activité pour la vie de quartier.

Du côté de Madame Sauvé, c’était le premier événement qui bénéficiait du montant de 10 000$ accordé par le ministre de la Culture et des Communications, monsieur Luc Fortin. Ce montant a permis d'assurer la tenue d’activités à caractère culturel lors de la journée, notamment la prestation du Chœur Sté-Dorothée. Madame Sauvé a également travaillé, en collaboration avec la paroisse Ste-Dorothée, à tenir une visite guidée de l’église inaugurée en 1873.

Toujours dans l’optique d’une collaboration entre les différents partenaires, un concours de décoration de boules de Noël a été organisé par l’initiative des deux élus en collaboration avec 4 écoles primaires du quartier soient : Trois-Soleils, Ste-Dorothée, Jean-Lemonde et Saint-François. Les boules décoreront par la suite l’arbre sur la place publique.

Pour Madame Sauvé, contribuer à un tel événement est essentiel : « Au cœur de cette réussite, il y a la collaboration d'une communauté locale. Au cœur de cette réussite, il y a la collaboration entre élus, pour les familles de Ste-Dorothée! »

Du côté de Monsieur Khalil, des employés de la Ville de Laval ont installé au parc Marcel Gamache l’imposant sapin de Noël de 5 mètres, gracieuseté de Charbonneau l’expert. « Le succès de cet évènement est dû au travail formidable des employés du BML 4, du service des Travaux publics de la ville, des organismes et des citoyens. L’effort des différents organismes ainsi que le travail en collaboration des deux paliers de gouvernement s’inscrit dans une volonté généralisée de revitaliser la place publique de Sainte-Dorothée » a affirmé le conseiller municipal de Ste-Dorothée.

Rappelons que l’événement « Donne-moi un jouet », qui en était à sa 26e édition, permet à des enfants issus de milieux défavorisés d’avoir un nouveau jouet pour le temps des fêtes en plus d’être un événement festif pour tous les citoyens du quartier.