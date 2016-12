Éco-Nature se mérite deux reconnaissances

Éco-Nature œuvre à la protection, la conservation et la mise en valeur de la rivière des Mille Îles et ce depuis plus de 30 ans. L’organisme est récemment devenu lauréat aux Prix Excellence 2016 organisé par Aventure écotourisme Québec dans la catégorie bonnes pratiques environnementales. Ce prix, remis lors d’un congrès tenu dans la région de Québec il y a quelques semaines, souligne les efforts d’une entreprise s’étant démarquée par son engagement dans la communauté et son volet de sensibilisation au développement durable.



Notons aussi qu’Éco-Nature a reçu le titre de finaliste aux Prix Coup d'Éclat de la Société des attractions du Québec (SATQ) dans la catégorie projet de développement. La soirée Gala s’est déroulée à Drummondville sous le thème de la réussite et la célébration et regroupait quelques 300 pairs de l’industrie du tourisme. Les actions d’Éco-Nature, en tant qu’acteur majeur dans la grande région métropolitaine pour le tourisme d’aventure, ont été saluées.



Ces reconnaissances viennent à point nommé avec l’annonce officielle du lancement des travaux du secteur d’accueil du Parc de la Rivière-des-Mille-Îles. Rappelons que le projet totalise un investissement de 10,7 M$ réparti entre le gouvernement du Québec, la Communauté métropolitaine de Montréal et la Ville de Laval. Il comprend notamment la construction d'un nouveau pavillon d'accueil certifié Leed-Or. Ce projet structurant pour la communauté permettra au Parc de la Rivière-des-Mille-Îles de renforcer sa position à titre de parc d’envergure à vocation régionale et contribuera à faire rayonner l’écotourisme et le tourisme nature à Laval et sur la Rive-Nord. -