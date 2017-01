Dehors pour Laval en blanc du 27 au 29 janvier !

Les Lavallois sont invités à profiter de la 3e édition de Laval en blanc, qui se tiendra cette année les 27, 28 et 29 janvier à la berge des Baigneurs, dans le Vieux-Sainte-Rose.



« Nous avons le cœur à la fête en hiver aussi! Je me réjouis que notre Ville puisse offrir à nos concitoyens une programmation extérieure originale et divertissante, qui se poursuit même en soirée », mentionnait Marc Demers, maire de Laval.



« Laval en blanc est une merveilleuse fête familiale. C’est une tradition déjà bien installée dans Sainte-Rose qui rayonne dans l’ensemble de la Ville de Laval. J’invite chaleureusement toutes les familles lavalloises à venir célébrer les joies de l’hiver avec nous » a renchéri Mme Virginie Dufour membre du comité exécutif et conseillère du district de Sainte-Rose et porte-parole de Laval en blanc.



Des activités de plein air, festives et culturelles, pour profiter de l’hiver

Encore cette année, Laval en blanc sera une fête haute en couleur. Toutes gratuites, les activités offertes réjouiront (et réchaufferont) petits et grands. En plus de sa programmation culturelle et de plusieurs activités connues et appréciées par les citoyens, telles que le traineau à chiens et les structures de neiges géantes, plusieurs nouveautés sont proposées cette année. Parmi celles-ci, le site sera illuminé en soirée afin que tous puissent en profiter plus longtemps.



Voici certaines activités inscrites au programme 2017 de Laval en blanc :

Spectacles de tous genres :

Soirée musique latine avec Dominique Hudson,

Nicolas Pellerin et les Grands Hurleurs et leur trad moderne

Le rock & roll endiablé du groupe Cherry Chérie

Pièce de théâtre jeunesse : la comédie musicale Le chat botté

Bateau de neige avec parcours d’obstacles

Tyrolienne de 76 mètres

Pêche blanche de jour et de soir

Hockey et soccer bulle

Ateliers de sculpture sur neige et de vitrail sur glace

Randonnées guidées de jour et au clair de lune



De plus, les traditionnels feux d’artifice seront présentés avec musique!

Il est à noter que certaines activités requièrent une inscription. Pour tous les détails de la programmation : dehors.laval.ca