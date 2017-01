Appel de candidatures: Le métier d’écrivain pour la jeunesse

Pour une deuxième année consécutive, les Bibliothèques de Laval, en collaboration avec le ministère de la Culture et des Communications, lancent un appel de candidatures dans le cadre du projet Le métier d’écrivain, et offrent une résidence de création littéraire et de médiation dans les bibliothèques et au sein de la communauté lavalloise. S’adressant cette fois-ci à un auteur « jeunesse », la résidence sera assortie d’une bourse de 10 000 $ et aura lieu du 17 juin au 26 août 2017.



En plus de permettre à un écrivain professionnel de poursuivre son propre travail de création et de développer davantage son lectorat, ce projet vise à sensibiliser la clientèle jeunesse issue de milieux socioéconomiques défavorisés au plaisir de lire, à familiariser les usagers et les partenaires des Bibliothèques avec le processus de création littéraire ainsi qu’à favoriser l’accessibilité à la culture sous toutes ses formes. Au cours de sa résidence, la personne lauréate aura l’opportunité de rencontrer les usagers et de concevoir et d’animer des rencontres pour les jeunes dans les bibliothèques ainsi qu’auprès d’organismes lavallois.



Les écrivains qui souhaitent participer à l’appel de candidatures doivent au préalable avoir publié au moins deux livres auprès d’un éditeur reconnu, avoir côtoyé des groupes de jeunes, être disponibles du mois de juin au mois d’août 2017, à raison de 30 heures par semaine et idéalement, détenir de l’expérience en animation de groupes d’enfants. Ils doivent faire parvenir leur dossier, comprenant un résumé du projet et un curriculum vitae, à l’attention de madame Mélissa Everatt à ecrivainbiblio@laval.ca au plus tard le vendredi 10 mars 2017.



Pour plus de renseignements sur cet appel de candidatures, les citoyens peuvent consulter le document d’information au www.laval.ca/Pages/Fr/Nouvelles/appel-de-candidatures.aspx ou communiquer avec madame Everatt à l’adresse de courriel apparaissant plus haut.