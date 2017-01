Club Lions Laval Espoir fait une donation généreuse à l'association de jeunes d'origine Libanaise Lyom

Comme à l’accoutumée, Club Lions Laval Espoir a répondu à sa mission le 18 janvier 2017 et a offert à l'association Lyom 3 chaises roulantes qui seront transportées à la résidence des aînés Ain w Zain dans le district du Chouf au Liban. De plus, au nom du Club, un chèque de 500$ a été remis par le Président Fondateur Alfred Baroud . Cet argent sera utilisé pour acheter une machine à coudre pour une veuve libanaise dans le besoin. Le but c'est de l'aider à travailler et à subvenir aux besoins de sa famille.

M. Baroud affirme que: «nous insistons que cet argent sera utilisé pour aider une dame veuve pour améliorer sa condition de vie et celle de ses enfants. Nous avons choisi Tripoli car cette région vit dans la pauvreté et dans la souffrance, comme plusieurs régions libanaises d'ailleurs. Même si je ne suis pas de cette ville, tout le Liban me concerne au niveau humain!»

Lyom est une association qui regroupe 10 jeunes libanais qui organisent des levées de fonds pour aider les régions démunies : « notre association regroupe toutes les confessions. Lyom qui veut dire en français aujourd'hui a pour fin de travailler aujourd'hui pour demain. À chaque année, on pige un district pour envoyer les matériels dont les gens ont besoin » confirme la présidente Outour Ghamraoui.

Madame Ghamraoui a remercié au nom de son association le Club Lions Laval Espoir pour sa générosité . Un remerciement spécial va au Président fondateur « c'est grâce à M. Baroud que notre association a ouvert le volet d'encourager les gens à faire des donations pour n'importe quelle région au Liban, et non seulement pour la région pigée. »

Alfred Baroud a rajouté : «au niveau personnel et en tant qu’éditeur en chef de mon journal Yalla Magazine, je vais les accompagner car je trouve qu'il y a un grand engagement de leur part et un grand amour pour le Liban, sachant que la majorité de ces jeunes sont nés ici, au Canada. Leur appartenance à leur pays d'origine est une raison de plus qui nous encourage à les épauler et les soutenir pour alléger la douleur et la souffrance d'une région, d'un quartier ou d'une famille. »