Une première au Québec pour venir en aide à une espèce menacée

Éco-Nature, organisme dédié à la protection et à la conservation de la rivière des Mille Îles, s’est distingué il y a quelques années, en restaurant une cheminée en ruines sur l’île aux Fraises afin d’offrir un habitat propice à la nidification du martinet ramoneur, une espèce désignée menacée au Canada. L’organisme poursuit cet objectif en aménageant deux cheminées à même ses nouveaux bureaux administratifs situés dans le quartier Sainte-Rose à Laval, pour aider ce petit oiseau méconnu.

L’ancienne maison patrimoniale Félix-Labelle, restaurée par la Ville de Laval, possédait trois cheminées aujourd’hui non fonctionnelles. Avec l’appui de la Ville de Laval et de l’entreprise Rocart Construction, qui a réalisé les travaux de rénovation du bâtiment, deux cheminées ont été restaurées. Éco-Nature a bénéficié de l’expertise du Regroupement QuébecOiseaux et de Maçonnerie JB afin de concevoir des chapeaux de cheminées qui permettent aux martinets ramoneurs de nicher. Faits sur mesure, ces chapeaux répondent aux recommandations émises par le regroupement QuébecOiseaux et Environnement Canada. Il s’agit de la seule initiative du genre au Québec. Les deux cheminées offrent désormais des habitats essentiels pour cette espèce, qui, comme son nom l’indique, utilise les cheminées de maçonnerie pour se reposer et pour y construire son nid. En espérant que cette surprenante collaboration en inspire d’autres.