L’hiver comme on l’aime !

La température douce et plus de 15 000 lavallois étaient au rendez-vous pour cette 13e édition de Laval en blanc. Les festivités, qui se sont déroulées à la berge des Baigneurs du Vieux-Sainte-Rose les 27, 28 et 29 janvier dernier, connaissent un bilan absolument positif. Au cours de la fin de semaine, une multitude d’activités de plein air et des concerts ont été offerts, pour le plus grand bonheur des tous les visiteurs.



Des nouveautés qui ont plu

Plusieurs nouveautés ont été ajoutées à la programmation 2017. C’est le cas notamment de l’illumination du site en soirée, qui a permis aux participants d’en profiter plus longtemps tout en donnant un air magique au site déjà enchanteur. Autre nouveauté : la présence d’un écran géant et d’une terrasse, qui ont permis aux gens de visionner les concerts tout en jouissant de l’ambiance du site extérieur. La tyrolienne, une installation longue de 76 mètres, a également contribué à bonifier la programmation de cette année. Grands et petits ont profité à souhait de cette nouveauté, dont l’achalandage n’a pas dérougit! Il en a été de même pour les activités de hockey et de soccer bulle, où plusieurs fous rires ont éclaté.



Une programmation culturelle pour tous les âges et tous les goûts

Le chapiteau chauffé a été occupé par des publics de tous âges lors des trois jours de fête. Alors que la foule du vendredi s’est amusée sur les airs rock’n’roll du groupe Cherry Chérie, celle du samedi a été conquise par le trad moderne de Nicolas Pellerin et les Grands Hurleurs. Le soir venu, Dominique Hudson et ses nombreux chanteurs et danseurs ont à leur tour enivré les amateurs de musique latine. La programmation du dimanche, davantage destinée aux familles, était composée de deux représentations de la comédie musicale Le chat botté et de la projection du film L’Ère de glace – Les lois de l’univers.



À propos de Laval en blanc

Organisé par la Ville de Laval, les festivités hivernales de Laval en étaient à leur 13e édition. La Ville remercie ses partenaires, le Courrier Laval, Rythme FM, Tim Hortons et Desjardins. Un immense merci aussi à dame Nature, qui a permis à tous de profiter à fond des joies de l’hiver dans la splendeur de la berge des Baigneurs.