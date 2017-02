Remise de la médaille d’honneur de l’Assemblée nationale à Martin Sénéchal

À l'occasion du Gala des Loups à l’école Curé-Antoine-Labelle, ayant eu lieu le 27 janvier dernier, afin de célébrer les efforts des joueurs tout au long de la saison, le député de Sainte-Rose, monsieur Jean Habel, a remis la Médaille d'honneur de l'Assemblée nationale à monsieur Martin Sénéchal, fondateur de l’organisation des Loups et responsable du programme.



Entraîneur au civil au début de sa carrière sportive, Martin Sénéchal fonde l’organisation des Loups en 1997, sachant que le sport a la capacité de rassembler et de motiver les jeunes afin de les accompagner vers l’excellence. L’organisation des Loups forme aujourd’hui l’une des plus décorées au Québec, avec plusieurs de ses anciens joueurs atteignant le niveau universitaire et professionnel. De plus, grâce à un encadrement rigoureux, 98 % des étudiants-athlètes du programme des Loups obtiennent leur diplôme d’études secondaires.

« Je suis très honoré de recevoir ce prix et cela représente beaucoup pour moi. Il est vrai que j'ai mis beaucoup d'énergie à bâtir le projet des Loups depuis 20 ans, mais je tiens sincèrement à dire que si le programme en est rendu où il est aujourd'hui, c'est surtout grâce aux parents qui accompagnent leurs jeunes au quotidien, aux entraîneurs passionnés, aux bénévoles dévoués, au support de la direction des écoles Curé-Antoine-Labelle et Poly-Jeunesse, à nos fidèles partenaires et à tous ceux et celles qui ont cru au projet et qui y ont investi de leur temps. C'est donc avec tous ces gens que je partage et j'accepte humblement aujourd'hui ce prix de l'Assemblée nationale du Québec», a déclaré Martin Sénéchal.

« Je tiens à saluer l'implication de monsieur Sénéchal auprès de la jeunesse lavalloise. Monsieur Sénéchal est actif dans l’organisation des Loups depuis plusieurs années, participant ainsi au développement, à l'apprentissage et à la réussite de nos jeunes, par le biais du sport-étude. Son travail est des plus précieux et je l'en remercie grandement », a souligné Jean Habel.



À propos de la Médaille d'honneur de l'Assemblée nationale

La Médaille d'honneur de l'Assemblée nationale du Québec est décernée par le président de l'Assemblée ou par l'un des 125 députés à des personnalités québécoises, canadiennes ou étrangères méritant la reconnaissance des députés de l'Assemblée nationale et de la population du Québec. Elle permet de reconnaître leur apport exceptionnel à la société québécoise.