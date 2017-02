Les journées de la persévérance scolaire sont de retour!

Du 13 au 17 février, les Journées de la persévérance scolaire (JPS) seront à l’affiche près de chez vous. Elles seront célébrées cette année sous le thème « Soyez un superhéros, la persévérance scolaire c’est l’affaire de tous! »

Vous connaissez un jeune, un enseignant, un parent, un directeur, un intervenant, un employeur, un décideur ou un élu qui se démarque par son implication pour la réussite scolaire? Présentez-nous votre superhéros en passant par le site JPSlaval.org et nous parlerons de son implication.

Plusieurs partenaires de Laval s’affairent déjà à préparer des activités pour les jeunes de tous les âges. Les Journées sont une occasion pour rappeler l’importance de la persévérance dès la petite enfance jusqu’à l’âge adulte. Elles sont un bon moment pour valoriser les jeunes et adultes dans leurs efforts et les encourager à persévérer. Le Regroupement lavallois pour la réussite éducative rappelle que jouer un rôle de soutien dans la vie d’un jeune est à la portée de tous. Nous pouvons tous poser des gestes simples comme :

Encourager et valoriser les améliorations et les efforts;

Parler de l’importance d’avoir un diplôme ou une qualification;

Discuter des rêves et des aspirations professionnelles;

Contribuer aux bonnes relations avec la famille, l’école et la communauté;

Accorder de l’importance à tous les parcours scolaires;

Afficher son engagement pour la persévérance scolaire.

Contribuez, à votre façon, dans votre champ d’action! Consultez le site JPSlaval.org pour vous inspirer.

Pourquoi parler de persévérance scolaire et de réussite éducative? Parce que les impacts du décrochage scolaire sur la vie des individus et des communautés sont nombreux et coûteux. Encore trop de jeunes quittent les bancs d’école sans avoir en poche un diplôme ou une qualification. Le taux de diplomation et qualification pour le réseau public à Laval est de 71,4 %1.

Lors des Journées de la persévérance scolaire, soyons nombreux à affirmer que nous croyons à la réussite des jeunes à tous les niveaux d'enseignement. La persévérance scolaire, c’est l’affaire de tous. Ensemble, soyons des superhéros de la persévérance scolaire.