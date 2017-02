Camp de jour 100 % plein air pour la relâche

Le Parc de la Rivière-des-Mille-Îles offre un camp de jour en écologie hivernale dans le cadre de la relâche scolaire, du 6 au 10 mars 2017. Le camp 100 % plein air propose aux jeunes de 6 à 14 ans des activités récréatives et éducatives. C’est l’occasion rêvée de vivre une expérience nature comme dans vos meilleurs souvenirs d'hiver.



Accompagnés de nos naturalistes-interprètes, les enfants auront la chance de découvrir la faune et la flore de la rivière des Mille Îles. Ce sera pour eux une belle opportunité de se familiariser avec la pêche blanche, de participer à la construction d'un château fort et de sculptures sur neige ou encore d’identifier les pistes d'animaux lors de randonnée, et bien plus !



L’horaire est du lundi au vendredi, de 9 h à 16 h. Un service de garde est également offert de 7 h à 9 h et de 16 h à 18 h. En nouveauté cette année, l’accueil des jeunes se fera à l’école Villemaire au 211, Boulevard Sainte-Rose à Laval.



Le tarif est de 140 $ par enfant pour la semaine pour les résidents de Laval et de 165 $ pour les autres municipalités. Un rabais de 15 $ est offert pour tous les enfants supplémentaires. Notre service de garde est proposé à la journée à un coût de 10 $ ou de 40 $ pour la semaine.



Réservez tôt, car les places s’envolent rapidement.



Information et réservation : 450 622-1020 ou www.parc-mille-iles.qc.ca