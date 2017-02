Lancement de l’outil Jeune COOP : La démarche adaptée

C’est dans le cadre de la semaine de la relève coopérative qu’avait lieu le 15 février dernier le lancement du nouvel outil «Jeune COOP : La démarche adaptée» à l’école Horizon Jeunesse de Laval. Disponible gratuitement à l’adresse www.jeunecoopadapte.com, ce guide se veut un outil ou un complément s'adressant aux intervenants et aux jeunes de 12 à 21 ans, qui veulent démarrer un projet coopératif. Il propose un cadre de fonctionnement démocratique pour gérer et réaliser de tels projets dans des groupes en cheminement particulier de formation et au parcours de formation axée sur l’emploi.



Réalisé grâce au soutien financier de la Fondation pour l’éducation à la coopération et à la mutualité et en partenariat avec l’équipe des agents de promotion à l’entrepreneuriat collectif de la Fédération québécoise des coopératives en milieu scolaire (FQCMS/COOPSCO) cet évènement avait pour but de faire découvrir l’outil et le site web qui l’accompagne aux divers intervenants présents.



Nous tenons à souligner la présence de Mme Lorraine Carrier, coordonnatrice de la Fondation pour l’éducation à la coopération et à la mutualité et de Mme Lyne Sylvain, commissaire de la circonscription d’Auteuil et membre du comité exécutif de la Commission scolaire de Laval qui ont toutes deux souligné qu’une telle initiative permettait aux jeunes de vivre une expérience enrichissante et mettre concrètement en pratique leur apprentissage, grâce aux projets Jeune COOP.



Nous tenons également à remercier toutes les personnes présentes et toutes celles qui ont de près ou de loin participé à ce beau projet!