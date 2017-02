Récolte de 240 000$ pour 93 organismes lavallois

Le 22 février dernier marquait la fin de la 9e édition de la campagne de financement Objectif Zénith. C’est en direct sur la page Facebook de la Ville qu’a eu lieu le tirage de 25 000 $ en prix. L’événement s’est tenu en présence du maire suppléant et président d’honneur d’Objectif Zénith, David De Cotis, des précieux partenaires de la campagne, du directeur du Service de la culture, des loisirs, du sport et du développement social à la Ville de Laval, Benoit Collette, et de la mascotte OZ.



Pour connaître le nom des 16 gagnants ou visionner la vidéo du tirage, visitez le

www.laval.ca/Pages/Fr/Activites/tirage-objectif-zenith.aspx.



Une matinée bien spéciale

Le 19 février dernier, le cinéma Cineplex Laval a accueilli quelque 500 personnes lors de l’activité récompensant les jeunes et les bénévoles d’organismes lavallois s’étant impliqués dans la vente de billets. Les personnes présentes ont pu visionner un film gratuitement et assister à une prestation de cirque de Jamye la Luna ainsi qu’à un spectacle de Bao le magicien, en plus de pouvoir participer au tirage de prix de présence fort intéressants.



C’est dans le cadre de cette matinée spéciale, que M. De Cotis a annoncé que les 120 000 billets disponibles cette année ont tous été vendus. « Grâce à vos efforts, nous avons dépassé la campagne record de 2012 lors de laquelle 221 190 $ avaient été recueillis. C’est avec énormément de fierté, ce matin, que j’annonce que 240 000$ ont été récoltés. La somme amassée sera partagée par 93 organismes de Laval », a déclaré le président d’honneur de la campagne.



Merci aux partenaires

Le succès d’Objectif Zénith n’aurait assurément pas été aussi grand sans le soutien inestimable des partenaires suivants : Voyages Carrefour Multisports, la Banque Nationale du Canada, les Restaurants McDonald's du Canada, Sunwing, les Cinémas Cineplex, le Courrier Laval, Sports Experts et le Cosmodôme. La Maison des arts de Laval est aussi très fière de contribuer au soutien des organismes.



Remise des prix et tirage des bourses Banque Nationale

Les heureux gagnants d’Objectif Zénith recevront leur prix le 22 mars prochain lors d’une cérémonie officielle de clôture de la campagne, à la salle du conseil de l’hôtel de ville de Laval. Ce soir-là, la Banque Nationale du Canada procèdera également à la remise de trois bourses totalisant 5 000 $. Ces dernières seront tirées au sort parmi les organismes ayant participé à la campagne de financement.



À propos d’Objectif Zénith

Seule campagne de financement clé en main soutenant les organismes sportifs, communautaires et culturels de Laval, Objectif Zénith permet le financement des divers projets et activités de ces associations.



Fait à noter, la toute première campagne de financement des organismes lavallois a eu lieu en 1972 sous l’appellation Patinorama. Depuis lors, 4 374 407,35$ ont été amassés au profit des organismes du territoire.