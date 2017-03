Lancement de Recrues Communauté Laval - Regroupement d'entrepreneurs émergents

C’est aujourd’hui que RECRUES Communauté Laval, une initiative du Service de l'éducation des adultes, de la formation professionnelle et aux entreprises de la Commission scolaire de Laval (CSDL), a officiellement été lancée!



RECRUES Communauté Laval accompagne et propulse des entrepreneurs lavallois par du réseautage, de la formation et de l'animation sur mesure. Chaque année, une dizaine d'entrepreneurs émergents provenant de secteurs d'activités variés et possédant une formation qualifiante en lancement d'une entreprise sont sélectionnés par un comité de professionnels et de partenaires. Appelés à s'engager dans la communauté pour 5 ans, les RECRUES bénéficieront au cours de cette période du soutien de partenaires investis et présents dans le milieu entrepreneurial de la région.



La présidente de la CSDL, Madame Louise Lortie, a accueilli le lancement de ce mouvement avec fierté : «Nous sommes fiers d’accueillir RECRUES Communauté Laval. L’entrepreneuriat est certainement une voie à privilégier pour permettre à nos élèves de réussir. En offrant une telle opportunité à ces nouveaux entrepreneurs, dont la plupart sont diplômés du programme Lancement d’une entreprise, offert au Centre de formation professionnelle Paul-Émile-Dufresne de la CSDL, nous susciterons la volonté d’entreprendre chez les élèves, tant les jeunes que les adultes jeunes, d'autant plus que les entrepreneurs RECRUES agiront également comme ambassadeurs dans nos établissements! »



D'abord lancée en 2015-2016 sous la bannière Moovjee Québec Communauté Laval sous laquelle une première cohorte de douze entrepreneurs avait été découverte, l'initiative s'établit aujourd'hui officiellement sous sa nouvelle identité RECRUES Communauté Laval, présentant du même coup son deuxième groupe d'entrepreneurs. L'image unique, originale et professionnelle dévoilée aujourd'hui sera présente tant sur le Web et les réseaux sociaux que sur divers outils allant du dépliant aux affiches, en passant par les capsules vidéos.



Lors du lancement d'aujourd'hui, la cohorte de dix entrepreneurs a officiellement été présentée et intégrée à la communauté entrepreneuriale, en présence des partenaires qui s’investissent auprès d’eux. Grâce au soutien de ces derniers, les entrepreneurs RECRUES bénéficient de privilèges d’une valeur totale de 150 000 $. Cette aventure leur permettra de développer leur plein potentiel et de s’ouvrir à un réseau soucieux de leurs préoccupations et de leurs aspirations, grâce à la mobilisation et la synergie de partenaires engagés dans la valorisation de l’entrepreneuriat.



Le projet n’aurait pas été possible sans la collaboration de la Table d'Action en Entrepreneuriat de Laval et du soutien financier du ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation (MESI). «L'implantation de RECRUES Communauté Laval dans le milieu entrepreneurial lavallois y amènera un vent de dynamise et de nouveauté. Nous tenons à féliciter la Commission scolaire de Laval de mettre sur pied cette initiative, ainsi que les partenaires au projet. Nous saluons leur mobilisation et leur engagement à accompagner les créateurs d’entreprise dans leur développement entrepreneurial, en vue d’une collectivité plus forte », a déclaré Anthony Lacopo, président de la Table d’action en entrepreneuriat de Laval. « Le ministère est fier d’avoir participé à la création d’une structure d’appui pour la jeune communauté entrepreneuriale lavalloise » a ajouté Guylaine Larose, directrice régionale adjointe par intérim à la direction régionale de Laval du MESI.



Étaient aussi présents plusieurs collaborateurs au projet dont la plupart évoluant dans le milieu entrepreneurial lavallois, et plusieurs acteurs du milieu de l'éducation. Les entrepreneurs sélectionnés en 2015-2016 étaient également présents, venus saluer leur nouveaux acolytes.



Pour en savoir plus sur RECRUES Communauté Laval et découvrir ses entrepreneurs, visitez le www.recrueslaval.com.

Sur la photo: 1ère rangée - Les entrepreneurs Recrues Fadi Khalil, Geneviève Taillon, Kenza Belayadi, Meggy Provencher-Provost et Bruno Torres.

2e rangée : Hugo A. Miranda, entrepreneur Recrue, Gaëlle Absolonne, drectrice générale-adjointe à la CSDL, Louise Lacoste, directrice du Service de l'éducation des adultes, de la formation professionnelle et aux entreprises (SEAFPE) de la CSDL, Louise Lortie, présidente de la CSDL, Josée Biron, directrice-adjointe au SEAFPE, Karine Prud'Homme, conseillère pédagogique et responsable du projet RECRUES Communauté Laval, et Jean Philippe Saint Louis, entrepreneur RECRUE.