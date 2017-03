Gens de cœur, gens de fleur ; votre ville vous sollicite!

Vous avez à cœur la création d’un environnement favorable à l’accueil des citoyens et visiteurs de votre quartier ? Vous voulez promouvoir le développement d’espaces verts fleuris dans des sites ciblés par votre ville ? C’est à vous que s’adresse ce concours visant à valoriser votre quartier de résidence par le végétal et le fleurissement.

«Je suis particulièrement fier qu’on puisse offrir cette magnifique occasion aux citoyens de Laval d’embellir leur ville en misant sur leur grande créativité. Par effet d’entraînement, c’est un concours qui incite tout le monde à fleurir son environnement et rappeler aux visiteurs que nous sommes une capitale horticole. Enfin, c’est un encouragement pour nos producteurs locaux», a déclaré Ray Khalil, président du comité consultatif en agriculture (CCA) et conseiller du district Sainte-Dorothée.



En effet, le 3 mars 2017, la Ville de Laval lance un concours d’embellissement de treize sites qu’elle a prédéterminés. Elle invite tous les Lavallois horticulteurs de cœur qui désirent améliorer le cadre de vie de leur ville et de leur quartier à participer en grand nombre.



Pour s’inscrire au concours, individuellement ou en équipe de huit citoyens maximum, il faut remplir le formulaire mis en ligne dans la section Concours du site internet de la ville (section Citoyen / Participation citoyenne / Concours). Les formulaires de participation doivent être acheminés au plus tard le vendredi 24 mars 2017 à 23 h 59.



Tous les règlements du concours ainsi que l’emplacement des treize sites peuvent être consultés au même endroit sur le site. En s’inscrivant, le citoyen cochera une des mentions suivantes : « citoyen participant » ou « chef d’équipe ». Les chefs d’équipe doivent posséder une expérience pertinente en horticulture ornementale ou en aménagement paysager et seront sélectionnés suivant leur champ de compétences. Par ailleurs, les noms des participants qui formeront chacune des treize équipes de quartier seront tirés au sort.



Les treize aménagements, principalement composés de végétaux tels les fleurs annuelles, vivaces, arbustes, légumes, fines herbes, etc., aborderont un thème choisi par les membres de chaque équipe. Les sites à embellir devront également intégrer des éléments inertes tels que des sculptures, pierres, troncs d’arbres, clôtures, rendant l’ensemble respectueux de l’environnement. Le choix des treize sites a été fait en fonction de leur emplacement, à savoir une entrée de ville ou une entrée de quartier.



Enfin, la Ville de Laval allouera un budget de 2 500 $ à chaque équipe pour l’achat de fleurs, végétaux et éléments inertes auprès de fournisseurs locaux et se chargera de l’arrosage et du désherbage pendant toute la belle saison. Chacune des plates-bandes aura préalablement été préparée par la Ville. Alors, n’attendez plus et inscrivez-vous maintenant !