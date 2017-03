Inscription aux camps de jour municipaux et autres activités

Avec l’arrivée prochaine du printemps vient le temps de planifier les vacances d’été. Parfois, la période estivale s’avère un véritable casse-tête pour certains. Plusieurs parents sont notamment à la recherche d’activités pour occuper leurs jeunes de 6 à 12 ans. La Ville de Laval a une solution pour eux.



Des camps de jour dans tous les quartiers

Du 26 juin au 18 août, la Ville offrira aux jeunes lavallois des camps de jour répartis sur 29 sites dans tous les quartiers. Tout au long de l’été, huit thématiques seront abordées pour amuser les jeunes : le tour du monde, science en folie, les olympiades farfelues, nature et survie en forêt, l’art culinaire, le système solaire, musique et danse du monde ainsi que le monde imaginaire et la magie.



Sécuritaires et agréables, les camps de jour proposés par la Ville sont accrédités par l’Association des camps du Québec (ACQ), et ce, depuis 2013, attestant ainsi de la qualité des services offerts.



« Les camps de jour municipaux font partie d’une vaste offre de service à l’intention des familles », a mentionné Aline Dib, responsable des dossiers touchant la famille et les enfants au comité exécutif de la Ville et conseillère municipale du district Saint-Martin. « La Ville de Laval a à cœur de répondre aux besoins des familles. C’est pourquoi une politique familiale est en place depuis 2007 et que Laval a été accréditée Municipalité amie des enfants en 2014 », a tenu à rappeler Mme Dib.



Cours de tennis

En plus des camps de jour municipaux, la Ville offre aux jeunes lavallois des cours de tennis dans une vingtaine de parcs. Du 4 juillet au 19 août, les 5 à 17 ans peuvent s’initier à ce sport ou perfectionner leur technique grâce aux cours dispensés par des moniteurs qualifiés. Une activité très abordable et parfaite pour profiter des joies de l’été!



Brochure des activités estivales et inscriptions en ligne

La brochure contenant tous les renseignements relatifs aux camps de jour municipaux, aux cours de tennis ainsi qu’aux cours de natation et activités aquatiques offerts par le partenaire de la Municipalité, le Mouvement aquatique Laval (MAL), sera disponible à la fin mars au www.campsdejour.laval.ca.



Encore cette année, les inscriptions aux camps de jour et cours de tennis s’effectueront en ligne au www.inscriptions.laval.ca.



Camps de jour : dès le 12 avril, à midi

Cours de tennis : dès le 26 avril, à midi





Pour faciliter l’inscription en ligne, il est conseillé de créer son dossier familial au préalable.