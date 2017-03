Foire régionale de l’emploi étudiant au Collège Montmorency

Les jeunes de 16 ans et plus à la recherche d’un emploi d’été sont invités à la 14e Foire régionale de l’emploi étudiant le mercredi 22 mars prochain de 14 h à 20 h au Collège Montmorency. Une cinquantaine d’employeurs seront réunis à l’agora pour pourvoir plus de 3 600 postes saisonniers dans des secteurs variés comme le commerce de détail, la restauration, les loisirs et l’administration. L’an dernier, cet événement unique à Laval a rassemblé plus de 4 000 visiteurs.

Des conseillers du Carrefour Jeunesse-Emploi de Laval seront présents pour offrir un service d’aide personnalisé à la révision de CV. Pour en bénéficier, il suffit d’apporter son CV sur un support informatique. De plus, Le guide de recherche 2016, qui regroupe des conseils et des informations pour une recherche d’emploi efficace peut être consulté dès maintenant au www.cmontmorency.qc.ca/foire.



Pour connaître les types de postes offerts, dont ceux accessibles aux personnes vivant avec un handicap, et les employeurs qui sont inscrits, les candidats sont invités à consulter régulièrement la page Facebook/Foire régionale de l’emploi étudiant et le www.cmontmorency.qc.ca/foire.