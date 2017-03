Le député Jean Habel annonce 251 378 $ pour la restauration de l’église de Sainte-Rose-de-Lima de Laval

Afin d’assurer la préservation et la mise en valeur du patrimoine à caractère religieux de la région de Laval, le gouvernement du Québec annonce l’attribution d’une aide financière de 251 378 $ à la fabrique de la paroisse Sainte-Rose-de-Lima. Cette somme permettra d’effectuer des travaux de réfection à la maçonnerie des fondations de l’église.



Le député de Sainte-Rose, M. Jean Habel, en a fait l’annonce hier à l’église de Sainte-Rose-de-Lima, qui est classée en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel.



En 2016-2017, le gouvernement a accordé un montant de 10 M$ pour la restauration de 55 biens meubles et immeubles à caractère religieux situés à travers le Québec. L’aide financière est versée par le Conseil du patrimoine religieux du Québec, mandataire du ministère de la Culture et des Communications.





Citations :



« C’est une excellente nouvelle pour notre circonscription. L’un de mes engagements est de préserver le cachet unique du boulevard Sainte-Rose. La somme annoncée aujourd’hui est en droite ligne avec cet objectif, permettant à la paroisse ainsi qu’aux diverses organisations charitables hébergées par l’église de poursuivre leurs activités au bénéfice des citoyens. »

Jean Habel, député de Sainte-Rose



« L’église de Sainte-Rose-de-Lima est au cœur même de l’histoire de Laval. Il s’agit d’un précieux héritage pour la région, et notre gouvernement est heureux d’investir dans sa préservation. »

Francine Charbonneau, ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l'intimidation et ministre responsable de la région de Laval



« Notre gouvernement souhaite léguer aux générations futures un héritage historique, architectural et artistique qui contient l’ADN du Québec. La somme que nous annonçons aujourd’hui sera consacrée à des travaux qui assureront la pérennité de ce bâtiment et la préservation de sa valeur patrimoniale. »

Luc Fortin, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française



« Le Conseil est fier d’accompagner les communautés comme celle de Laval qui se mobilisent pour prendre en charge leur patrimoine culturel à caractère religieux. »

Jean-François Royal, président du Conseil du patrimoine religieux