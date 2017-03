L’événement Éco-Gourmand nommé finaliste au concours Les Vivats

Centropolis est heureux d’être nommé finaliste dans les catégories « Engagement socio-économique » et « Grand Vivat - Budget de moins de 500 000 $ » du concours Les Vivats qui récompense les pratiques exemplaires en matière d’organisation d’événements écoresponsables! Parmi de nombreuses autres candidatures d’exception, notre entreprise s’est démarquée par L’événement Éco-Gourmand, tenu le 10 septembre 2016.

L’Événement Éco-Gourmand de Centropolis, organisé en collaboration avec La Centrale des artistes et le CQEER, proposait une programmation originale, variée et gratuite mettant l’accent sur l’importance des pratiques écoresponsables. Plus qu’un rassemblement de producteurs locaux, ce marché à ciel ouvert permet de découvrir plusieurs initiatives vertes faciles à mettre en pratique à la maison, ainsi que de nombreuses tendances et innovations agroalimentaires ou des industries connexes.

Rendez-vous le 4 avril au Cabaret du Casino de Montréal pour la remise des prix aux lauréats!

Le 4 avril prochain, le Conseil québécois des évènements écoresponsables (CQEER) annoncera les gagnants du concours les Vivats, les prix Loto-Québec pour les événements responsables. Cette année, la remise des prix se déroulera à Montréal, au Cabaret du Casino de Montréal. Au cours de cette journée, le CQEER proposera des conférences, panels et tables-rondes afin que toutes les personnes concernées par l’événementiel durable puissent être mieux outillées, quel que soit leur domaine d’expertise.

À propos de Centropolis

Installé au cœur de Laval depuis 2001, Centropolis est la destination par excellence pour le shopping chic, la gastronomie et les plaisirs fous. Important pivot de la vie urbaine à Laval, ce complexe à ciel ouvert se déploie sur 3,5 millions de pieds carrés et recrée un esprit de quartier dans un environnement au style urbain. Centropolis réinvente l’espace communautaire, grâce à des espaces extérieurs animés toute l’année, des commerces de destination et de divertissement et des espaces à bureaux. Il regroupe 90 bonnes adresses (cinémas Cineplex, SkyVenture Montréal, Escalade Clip ’n Climb, Maeva Surf, etc.) qui confirment sa vocation de lieu phare pour la famille et les amis et d’environnement ouvert et accessible qui charme tous les sens.

Pour plus de détails, visitez: centropolis.ca.



À propos du concours Les Vivats

Organisé par le Conseil québécois des évènements écoresponsables, le concours Les Vivats vise à faire rayonner les initiatives des événements responsables au Québec. Depuis sa création, le concours a récompensé les pratiques exemplaires de plus de 38 organisateurs d’événements!