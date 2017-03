Injections volumisantes et injection de botox cosmétique : quelles différences ?

De nos jours, il existe plusieurs types d’injections qui contribuent grandement à vous donner une seconde jeunesse. Des fois, on ne sait pas quoi choisir entre les injections volumisantes et les injections de botox cosmétique. Le texte suivant vous donnera plus de détails sur les différences entre ces deux genres d’injections afin que vous puissiez choisir le traitement adéquat.

La durée du traitement

De toutes les technologies anti-vieillissement sans chirurgie, les injections volumisantes procurent une durée d’action de 4 à 6 mois. Par contre les effets du botox cosmétique apparaissent en quelques jours et la période d’action est d’environ 6 mois. Certains professionnels peuvent vous aider à diminuer les signes du vieillissement rapidement avec des injections de botox cosmétique.

Que contiennent ces deux types d’injections ?

Les injections volumisantes sont d’habitude utilisées en médecine esthétique afin de combler les rides d’expression statiques. Si vous voulez corriger la perte de volume ressentie au fil du temps, ces types d’injections sont excellents. Elles sont composées d’acide hyaluronique, un dérivé naturel de sucre déjà présent dans l’organisme. L’injection de botox cosmétique contient une protéine naturelle purifiée qui détend les muscles responsables des rides pour en réduire l’apparence.

Les effets indésirables

Le botox cosmétique peut parfois donner quelques rougeurs et douleurs au point d'injections, de rares ecchymoses ainsi que des migraines. Ces petits inconvénients disparaissent généralement en quelques heures, voire au bout de quelques jours. Les injections volumisantes, quant à elles, peuvent donner des maux de tête et des oedèmes. Dans le dernier cas, votre médecin pourrait injecter de l’hyaluronidase qui permettra de gommer les effets induits de la précédente injection en 4 heures.

Combattre les rayons UV ou un effet de rajeunissement naturel ?

En cas de vieillissement cutané, les volumisants à base d’acide hyaluronique synthétisés peuvent intervenir surtout si vous êtes trop exposé aux polluants et aux rayons UV. Par contre, le botox cosmétique est un traitement non chirurgical sécuritaire qui, souvent combiné avec des injections offre un effet rajeunissant des plus naturels.

Comment procéder pour l’injection ?

Les injections de botox cosmétique à très petites doses sont extrêmement sécuritaires lorsqu’elles sont administrées par des professionnels compétents et expérimentés sous supervision médicale. Les injections volumisantes peuvent être pratiquées à la maison. Cependant vous devez voir un médecin pour qu’il vous donne les indications précises afin de réussir l’injection seule.



L’inconfort est minime pour les deux types d’injections. Généralement, les patients peuvent reprendre leurs activités normales immédiatement après les traitements, ce qui minimise les sensations d’inconfort. Pratique pour redonner un coup d’éclat au visage rapidement ET durablement !