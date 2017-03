Aménagement d'une cour extérieure : 5 idées pour en profiter à l'année

Une cour extérieure est une invitation à la flânerie, à la détente et à la contemplation. Quel dommage de ne pas l'aménager avec astuce pour en profiter à l'année. Voici 5 bonnes idées inspirées des meilleurs architectes et jardiniers paysagistes.

Installer un spa

Les différences de température entre l'eau chaude du spa et l'air froid extérieur sont particulièrement dynamisantes pour le corps et la peau. N'hésitez pas à en installer un destiné à fonctionner en toute saison. L’installation et le raccordement de spa doivent tous deux être complétés par des professionnels.

Pour vous assurer de disposer d'une bonne tuyauterie, vous pouvez faire appel à un expert pour le raccordement de votre spa afin d'éviter tout tracas et ainsi en bénéficier à l'année.

Choisir des plantes résistantes et rustiques

Pour profiter d'une belle cour extérieure été comme hiver, mieux vaut orienter le choix de sa verdure vers des variétés faciles d'entretien et qui supportent toutes les saisons, même par des températures basses. Certaines sont bisannuelles et la plupart sont indifférentes aux températures extérieures.

Parmi le grand choix de variétés possible, en voici quelques exemples :

œillet des poètes (Dianthus barbatus)

graminées et fleurs vagabondes : pavot somnifère, brizes, fenouil, Stipa tenuifolia, etc.

valériane : plante rustique, elle aime se loger dans les pierres

hellébores : vivaces à floraison hivernale

arbustes résistant au froid : seringat, photinia, forsythia, mahonia, etc.

Un feuillage grimpant

Les feuillages ont la cote et ils sont prêts à envahir les murs extérieurs pour le plaisir des yeux. Par exemple, parmi les arbustes à intérêt hivernal qui fleurissent en hiver, vous pourrez choisir parmi ceux-ci :

skimmia

sarcocca

hamamélis

mimosa

viorne bodnantense

etc.

Du lierre pourra venir compléter le tableau vivant de vos murs décorés de végétaux.

Aménager un patio avec brasero

Le coin-feu est très tendance. Quoi de plus charmant en hiver qu'un patio bien couvert équipé de meubles en bois et d'un brasero au centre pour apporter sa chaleur ? Certains modèles combinent à la fois les agréments d'un barbecue pour les saisons plus clémentes du printemps et de l'été. En fonte, en acier ou en inox, il existe quantité de modèles adaptés à votre style.

Des jeux pour les enfants

Enfin, pour animer votre cour intérieure tout en laissant les enfants profiter de se dépenser à l'extérieur, pourquoi ne pas leur installer des équipements de jeux, comme un toboggan, une balançoire ou même une petite marre. Ils pataugeront dedans l'été et auront une petite surface de glisse l'hiver.

Et vous, confortablement installé sous votre patio équipé d'un brasero, pourrez les accompagner du regard et les réconforter de votre présence, entouré de verdure, avant d'aller profiter de votre spa !