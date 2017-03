Foire régionale de l'emploi étudiant 2017: Plus de 5 000 CV remis!

Le 22 mars dernier, le Collège Montmorency était l'hôte, pour une quatorzième année, de la traditionnelle Foire régionale de l'emploi étudiant où plus de 2 500 étudiants de niveau secondaire, collégial et universitaire ont pu établir un premier contact avec les quelque 45 employeurs présents.



Toujours aussi populaire, la clinique de curriculum vitae, organisée par le Carrefour jeunesse-emploi de Laval, a connu un grand succès permettant à 175 jeunes de bénéficier de leurs conseils et expertises, dans une salle équipée d'ordinateurs et d’imprimantes.



Cette année, ce sont plus de 5 000 curriculum vitae qui ont été remis en l’espace de six heures, et ce, dans des secteurs d'emploi très variés allant des loisirs à la vente en passant par la restauration, la manutention, le service à la clientèle, la santé ou l'administration.



C'est donc un rendez-vous l'an prochain, pour la 15e édition de cet événement incontournable pour les étudiants et les employeurs de la région!