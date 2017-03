Grande virée chez les organismes communautaires de la région

Du 20 au 23 mars dernier, près de 80 travailleurs et travailleuses du mouvement communautaire lavallois ont eu la chance de faire connaissance avec leurs confrères et consoeurs en visitant une trentaine d’organismes à travers toute la région.

Lors de cette Tournée régionale des organismes communautaires autonomes, organisée par la Corporation de développement communautaire de Laval, les organismes membres se sont donné les moyens d’améliorer leur connaissance mutuelle et de renforcer les liens de solidarité entre eux. Au cours des quatre trajets d’une journée chacun, près de 80 intervenants-es ont pu découvrir les missions, les activités, les équipes de travail et les participants de 31 organismes différents et ce, dans 13 quartiers de Laval !



Mieux connaître pour mieux collaborer…

« J’ai rencontré des travailleurs, des bénévoles, des participants… J’ai même découvert des organismes que je ne connaissais pas ! C’est là qu’on prend conscience de l’ampleur du travail que nous effectuons auprès de la population.» Témoigne Francine Beaudoin, participante à l’événement et employée de l’Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées de Laval.

Les organismes communautaires ont toujours travaillé à solidifier les communautés dans lesquelles elles sont ancrées afin d’améliorer la qualité de vie des citoyens. Dans un contexte où toutes les instances de la Ville de Laval travaillent actuellement à l’élaboration d’une politique régionale de développement social, il est important de solidifier le réseau des organismes communautaires pour renforcer encore davantage la solidarité entre eux. C’est ce qu’explique Marc Longchamps, coordonnateur de la Corporation de développement communautaire de Laval : « … si on se connaît mieux entre nous, c’est évident qu’il nous sera plus facile de s’exprimer d’une seule voix. »

À Laval, plus d’une centaine de groupes d’action communautaire autonome agissent dans différents aspects de la vie collective et interviennent auprès de plus de 130 000 personnes. Plus de 8 000 bénévoles et près de 700 personnes travaillent quotidiennement à offrir des activités et services alternatifs à la population. Ils interviennent sur des aspects tels que santé et services sociaux, l’action bénévole, les communications, la consommation, l’environnement, la défense des droits, le logement, les loisirs, la formation, la famille, le transport, l’immigration et les personnes ayant des limitations fonctionnelles.