La Fondation du Collège Montmorency amasse 72 046 $ lors de la 3e édition de la Soirée révélation gourmande

Le mardi 4 avril dernier avait lieu la 3e édition de l’événement-bénéfice annuel au profit de la Fondation du Collège Montmorency, la Soirée révélation gourmande, présentée par les caisses Desjardins de Laval. La soirée s’est déroulée sur la scène de la Salle André-Mathieu alors que près de 225 convives ont eu le privilège de vivre une expérience gastronomique unique en compagnie de quatre chefs et d'un sommelier invités. Au total, 72 046 $ ont été amassés, et ce, grâce aux commanditaires, invités et donateurs.

Plusieurs grands partenaires étaient de la partie, notamment Alimentation Couche Tard, à titre de présentateur de l'encan, Fiscap Conseils & Cie, commanditaire OR, ainsi que le Collège Montmorency et l’équipe de la Salle André-Mathieu, qui ont chacun fourni un appui inestimable. Les quatre chefs invités - Éric Côté, chef copropriétaire du resto boutique Démen-Ciel, Manuel Jaramillo, chef à les Enfants Terribles de Laval ainsi que les deux chefs de l’Escouade culinaire, Mélanie Aumont et Daniel Komarnicki - ont concocté un menu digne des grandes occasions. Une vingtaine d'entreprises du domaine alimentaire ont gracieusement offert les produits alimentaires pour réaliser les différentes bouchées servies tout au cours de la soirée. Même les étudiants du programme Gestion d’un établissement de restauration ont été mis à contribution et ont préparé une bouchée surprise. Chacun des cinq services était accompagné d’un vin soigneusement choisi par l’agence de vin réZin et commenté par le sommelier Arnaud Ferrand. L’encan silencieux proposait des vins et différents plaisirs associés aux arts de la table avec une grande variété d’articles, totalisant près de 17 000 $ en valeur, également offerts par de nombreux commanditaires. Nouveauté cette année, quatre prix ont été mis à l’encan crié dont un voyage à New York offert par Voyages CAA-Québec.

Afin de mettre de l’avant des talents montmorenciens, outre les étudiants du Collège en Gestion d’un établissement de restauration, ceux en Techniques de sécurité incendie et en Techniques de tourisme ont également contribué au succès de cet événement alors qu'une cinquantaine d’entre eux étaient présents comme bénévoles pour assister à l’accueil, au service et au bon déroulement de la soirée.

« Cette Soirée révélation gourmande est vraiment l’événement phare de notre année en terme de levée de fond et nous étions ravis de pouvoir permettre à nos généreux donateurs de fouler eux-mêmes les planches de la salle André-Mathieu dans une ambiance digne de Broadway. Nous tenons à remercier très sincèrement tous nos partenaires qui ont pu rendre cette magnifique soirée possible et sommes particulièrement fiers de pouvoir compter, comme à chaque année, sur la participation active de nos étudiants. Parce qu’après tout, nos efforts leurs sont entièrement dédiés et la Fondation travaille activement, jour après jour, afin de pouvoir les soutenir adéquatement dans leur cheminement au Collège par l’entremise de nos différents programmes de bienfaisance, » souligne Janie Fortin, directrice générale par intérim de la Fondation du Collège Montmorency.

« À titre de représentant de mes collègues des caisses Desjardins de Laval, je peux vous assurer que ceux-ci n’ont pas hésité à apporter leur appui financier en regard de cette soirée que nous souhaitons tous mémorable et lucrative. Associé étroitement à la jeunesse depuis sa fondation, Desjardins, par ce partenariat financier, concrétise une tradition de longue date de notre mouvement », mentionne Sylvain Courcelles, directeur général de Caisse Desjardins des Grand boulevards de Laval, également administrateur de la Fondation.

Tous les fonds amassés lors de la soirée serviront à appuyer les étudiants à travers les six programmes de bienfaisance de la Fondation.

Sur la photo : Sonia Lizotte, fondatrice de l'Escouade culinaire, Josée Massicotte, Communications et Relations publiques, Stéphane Beauchemin, directeur régional à l'exploitation Groupe Compass & bénévole de la Fondation, Manuel Jaramillo, chef invité, Josée-Christine Boilard, présidente de la Fondation, Christian Bernard, administrateur de la Fondation, Janie Fortin, directrice générale par intérim de la Fondation, Michèle Bruneau, administratrice de la Fondation, Amylie Fournier, responsable événements et communications à la Fondation, Martine Coutu, représentante Alimentation Couche-Tard, Louise Marie Brousseau, vice-présidente de la Fondation, Valérie Gonzalo, administratrice de la Fondation, Nicholas Voyer, trésorier de la Fondation, Hervé Pilon, directeur général du Collège Montmorency et administrateur, Patrick St-Pierre, administrateur de la Fondation, Sylvain Courcelles, directeur général Caisse Desjardins des Grands boulevards de Laval, Robin Blanchet, président du conseil du Collège, Daniel Komarnicki, chef invité et Mélanie Aumont, chef invitée.