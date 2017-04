La Médiathèque littéraire se pose à Montmorency jusqu’au 27 avril

Le 3 avril dernier avait lieu au Collège Montmorency le vernissage de l’exposition Refus, dissidence et renouveau : une incursion dans la médiathèque littéraire de Gaëtan Dostie, une exposition mettant en valeur une partie de la collection de Gaëtan Dostie sur le patrimoine littéraire québécois. L’événement s’est déroulé en présence de M. Dostie, collectionneur et président fondateur de la Médiathèque littéraire, et de madame Françoise Sullivan, artiste multidisciplinaire et signataire du Refus global.

Plus de 100 personnes étaient présentes à l’événement, dont plusieurs membres du personnel et étudiants du Collège, les membres du conseil d'administration de la Médiathèque littéraire, Anne-Marie Sigouin, conseillère à la Ville de Montréal, ainsi que parents, amis et médias.

Ce fut l’occasion pour M. Dostie d’expliquer les origines de sa collection, de parler de sa passion de collectionneur et d’annoncer l’emménagement de la Médiathèque littéraire dans l’église Saint-Enfant-Jésus du quartier Mile-End, à Montréal. Mme Sullivan a quant à elle fait la lecture très émouvante d'un extrait du Refus Global.

L’exposition, qui présente 102 artefacts, s’inscrit dans le cadre de la toute première Semaine des arts du Collège, qui s’est déroulée du 3 au 7 avril sous le thème Que peut l’art? L’exposition a été élaborée par le Département de techniques de muséologie, notamment par les onze finissantes du programme, et le Département de français et de littérature, le tout en collaboration avec la Médiathèque littéraire. Elle sera présentée à la bibliothèque du Collège Montmorency jusqu’au 27 avril 2017.

Lancement du recueil Napalm pour clore la Semaine des arts

Le 7 avril avait lieu le lancement du Collectif des étudiants en littérature et en arts visuels du Collège Montmorency. C’est lors du cocktail de clôture de la Semaine des arts au Foyer de la Salle André-Mathieu que les étudiants, fébriles, mais heureux de voir leur projet se matérialiser, ont dévoilé leur recueil intitulé Napalm. Le projet a été réalisé en collaboration avec l’écrivaine en résidence, Sophie Bienvenu, qui a d’ailleurs collaboré à d’autres activités de la Semaine des arts. Il s’agit d’une première expérience de publication pour les étudiants participants.

La Semaine des arts est un projet pluridisciplinaire auquel les programmes d'Arts visuels, de Techniques de muséologie, de Danse, de Cinéma et de Littérature ont collaboré et mis en valeur le volet artistique essentiel dans la formation des étudiants.