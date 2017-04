4e édition de la Semaine lavalloise de la Terre

Pour souligner le Jour de la Terre, célébré annuellement le 22 avril dans plus de 193 pays, la Ville de Laval lui consacre une semaine entière. La 4e édition de l’événement, qui aura lieu du 17 au 23 avril, propose différentes activités en lien avec les thématiques de l’eau, de l’air, de la faune et de la flore, ainsi que de la gestion des matières résiduelles.



« J’invite les Lavallois à participer en grand nombre aux activités mises en place. Que ce soit pour s’informer, se sensibiliser, découvrir ou participer, chaque petite initiative individuelle représente une action concrète pour la préservation de notre environnement. Chaque action compte et contribue à l’effort collectif mondial », résume Virginie Dufour, membre du comité exécutif, conseillère municipale de Sainte-Rose et responsable des dossiers environnementaux à la Ville de Laval.



Favoriser la réutilisation

Dans l’optique de favoriser la réduction de déchets et la réutilisation, le Service de l’environnement de la Ville de Laval organise une collecte de vélos usagés. Les citoyens qui ont un vélo dont ils ne se servent plus, qu’il soit en bon état ou non, sont invités à lui donner une deuxième vie en l’apportant au 1550, boulevard Chomedey, entre 10 h et 14 h, le 22 avril. Les vélos ainsi récupérés seront reconditionnés et remis en route dans le cadre du projet de vélos en libre-service initié dans le secteur de Saint-François.



Faire place nette

Le traditionnel Grand Ramassage du printemps clôt la semaine thématique. Du 22 au 28 avril, les citoyens, les écoles et les garderies ainsi que les organisations sont invités à entreprendre une corvée de nettoyage dans un parc ou un espace public ou privé qui leur est cher. Depuis sa création en 1993, cette activité a permis d’amasser plus de 1 300 tonnes de déchets, soit l’équivalent de près d’une centaine de camions à ordures ! Un formulaire d’inscription est disponible en ligne.



Découvrir et s’informer

Le 21 avril en soirée, les citoyens sont invités à la bibliothèque Yves-Thériault pour la projection du documentaire Le jugement d’Hadwin, qui relate la croisade passionnée que mène l’ingénieur forestier et survivaliste britanno-colombien Grant Hadwin pour nous alerter devant la dévastation flagrante de la dernière grande forêt pluviale tempérée du monde. Présenté en collaboration avec l’Office national du film du Canada, le long métrage soulève les passions et permettra certainement un beau moment d’échange entre les participants à l’issue de sa diffusion.



Le Rallye des rivières, une activité récréotouristique, propose un parcours de recherche de 13 bornes situées sur les berges de la rivière des Mille Îles. Celles-ci permettront d’accroître les connaissances des citoyens sur différents thèmes reliés à l’eau. Cette activité est organisée par le Centre d’interprétation de l’eau (C.I.EAU).



Tout au long de la semaine, les citoyens seront également sensibilisés, via la page Facebook de la Ville, à différents comportements responsables qu’ils pourront s’approprier au-delà de l’événement. Ils sont également invités à partager leurs initiatives sur les réseaux sociaux avec le mot-clic #sldtlaval.



Voir les détails de la programmation : www.semainedelaterre.laval.ca