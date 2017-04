La Bibliovente est de retour les 5 et 6 mai prochains à l’aréna Cartier

L’édition 2017 de la Bibliovente, la mégavente annuelle des bibliothèques de Laval, aura lieu pour une 10e année consécutive à l’aréna Cartier, situé au 100, montée Major, tout juste derrière la station de métro Cartier. Le 5 mai de 17 h à 21 h et le 6 mai de 10 h à 16 h, les résidents de Laval et ceux des villes voisines sont invités à venir renflouer leurs bibliothèques personnelles. Pour l’occasion, plus de 35 000 documents usagés (livres, revues, CD, DVD et autres) seront offerts à 3 $ le kilo.



« La Bibliovente est l’occasion idéale de dénicher toutes sortes de trésors littéraires. Cette vente permet non seulement d’élaguer les rayons des neuf bibliothèques de Laval, mais également de bonifier le programme d’animations culturelles, puisque tous les profits recueillis y sont investis », a souligné Raynald Adams, conseiller municipal de Renaud et membre du comité exécutif.



Cette année, les modes de paiement Interac et en argent comptant seront disponibles à toutes les caisses. Les citoyens sont invités à amener leurs sacs et leurs boîtes et à arriver tôt, car les livres pour la jeunesse et les bandes dessinées s’envolent rapidement. Rappelons qu’une fois la vente terminée, les livres invendus seront offerts à des organismes reconnus par la Ville de Laval, selon des modalités préétablies.



Pour une cinquième année, l’organisme les Amis de la bibliothèque, qui représente les citoyens lavallois et répond à leurs besoins et intérêts en lien avec les bibliothèques municipales, propose à ses membres la possibilité d’entrer une heure plus tôt sur le site, soit le vendredi 5 mai, dès 16 h. Les Lavallois ont la possibilité de devenir membres sur place. Pour connaître les modalités, visitez le www.laval.ca/Pages/Fr/Culture/partenaires-des-bibliotheques-de-laval.aspx#amis.