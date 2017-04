Comment sauver de l'argent sur vos dépenses quotidiennes ?

Avec la cherté de la vie actuelle, des responsabilités financières qui incombent à chacun au quotidien, il est parfois difficile, voire même impossible de réussir à respecter un plan d’épargne strict. Les économies restent un rêve inaccessible pour bon nombre de foyers. S’ajoute à cela, la hausse des prix appliqués par les magasins, les prestataires de services et même de l’Etat sur les produits/services de première nécessité de chaque ménage.

Tout est maintenant un prétexte pour sortir son portefeuille. Des provisions mensuelles aux sorties au restaurant, jusqu’à la place de parking, tout est dépense constante. Aussi, comment réduire vos dépenses ? Mais surtout comment mettre de l’argent de côté pour créer de petites épargnes ?

Les malbouffes et les extras superflus sont à limiter rapidement

Généralement, lorsqu’arrive le jour de paie, on se sent particulièrement d’une envie massacrante à aller dans le fast-food de la ville, seul (e) ou avec des potes. Ou alors, on ressent l’irrésistible attraction des magasins pour y faire du shopping. Evidemment, une pizza ou un haut stylé n’arrivera pas à pomper tout votre salaire sur le coup. Mais à force de répéter l’action, vous vous rendrez aisément compte des dépenses que vous effectuez. A la place, se limiter à une séance de magasinage une fois par mois, et déjeuner copieusement à la maison peuvent vous apporter le plaisir que vous convoitez, sans pour autant y engager toute votre paie.

Les forfaits limités, moins engageants mensuellement

Les longs abonnements de téléphonie ou d’internet finissent toujours par devenir une raison de plus pour stresser au moment du règlement de la facture chez de nombreuses familles. Au jour le jour, on prend souvent plaisir à apprécier les services octroyés par ses fournisseurs, tant ils sont indispensables aux activités professionnelles, par exemple. Ce n’est qu’à l’arrivée des tarifs exorbitants que tous se mettent enfin à paniquer, hurler, stresser… selon les cas. Pour éviter ce genre de frustration et économiser au quotidien, l’utilisation d’un forfait internet pas cher, sans surprise ni frais cachés, et réellement économique, de par sa limitation dès le début, demeure une alternative bénéfique pour tous.

Ces deux premières raisons arrivent en tête de liste dans l’énonciation des freins pouvant induire une famille à ne pas avoir d’économie. Elles ne sont pas les seules mais, peuvent déjà minimiser les dépenses mensuelles et vous aider à sauver de l’argent sur vos dépenses quotidiennes.