Top 5 des marques d’électroménagers les plus vendus au Québec

Les appareils électroménagers sont présents dans toutes les familles. Ils font partie intégrante du quotidien pour la cuisine, dans la buanderie, la salle de bain ou encore au salon. Cependant, il arrive bien souvent que ces appareils, contrairement à ce que les vendeurs et marques promettent, aient une durée de vie relativement courte. Mais malgré le nombre pléthorique de marques d’appareils électroménagers, certaines ont su se démarquer. Nous vous en présentons 5 qui font fureur au Québec.

Comment bien choisir ses appareils

Il existe des centaines de marques et de types d’appareils électroménagers. Et la plupart sont indispensables. Il est donc important de faire avec soin le choix de sa marque. Choisir parmi les meilleures marques d’électroménagers vous permettra :

De limiter les problèmes mécaniques des appareils électroménagers

De jouir d’une plus grande efficacité dans vos tâches requérant l’utilisation des appareils électroménagers

De faire une économie à long terme en devenant un client fidèle d’une marque particulière

De bénéficier d’une meilleure garantie sur vos appareils électroménagers en cas de problèmes techniques et mécaniques

Les marques d’électroménagers les plus vendus au Québec

Parmi les plus vendus, nous avons :

Maytag

Il s’agit d’une marque nord-américaine et l’un des leaders mondiaux dans les appareils électroménagers. Elle est connue pour ses électroménagers fiables et performants. De plus, cette firme a une popularité immense. Plusieurs compagnies proposent des techniciens qui connaissent parfaitement les caractéristiques techniques des électroménagers Maytag. Ceci la rend encore plus attrayante.

Electrolux

D’origine suédoise, la marque d’électroménager Electrolux est un des leaders mondiaux dans sa catégorie. Les appareils électroménagers de marque Electrolux ont la réputation d’être de grande qualité. La compagnie fondée en 1910 a plus d’un siècle d’histoire dans le domaine de l’électroménager.

Bosch

La marque Bosch est d’origine allemande et fabrique des appareils électroménagers de haute qualité. Les appareils électroménagers de marque Bosch sont très résistants. Fondée en 1889, elle intervient aussi dans l’industrie automobile.

Whirlpool

Elle est établie en Europe et est un des leaders mondiaux dans la fabrication et la commercialisation de gros appareils électroménagers. Elle est présente dans plus de 130 pays et offre des appareils à la pointe de la technologie.

Brandt

Il s’agit d’une marque d’électroménager qui vient de France. La marque a été rachetée il y a 3 ans par le groupe Cevital. Elle est connue pour fabriquer des appareils électroménagers (gros ou petits) milieu de gamme. Elle offre des prix très abordables.

Les appareils électroménagers sont des équipements indispensables. Ils sont souvent conçus pour durer des années. Il est donc vital de pouvoir trouver les modèles qui pourront vous servir efficacement sur de très longues périodes.