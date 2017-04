Top 5 des activités détente à l'arrivée des beaux jours

Comment peut-on faire pour se débarrasser de notre stress et pour nous détendre ? Danse, massage, tai-chi, cuisine, il existe plein d'activités intéressantes qui peuvent vous redonner de l'énergie rapidement. Parcourez le texte suivant pour connaître le top 5 des idées d'activités pour se relaxer.

Rien de mieux que d'abandonner votre stress dans un spa

Une journée ou un weekend dans un spa est sans aucun doute la meilleure idée pour se relaxer. Vous pouvez y faire des massages, aller dans un sauna, plonger dans des hammams et apprécier de nombreux soins qui ne vous feront que du bien. Ces espaces de détente regorgent de professionnels qui peuvent vous proposer des moments fantastiques qui vous rendront plus qu’heureux. Détendez-vous dans un spa, le temps d'un soin et d'un massage !

Pourquoi pas du yoga?

Le yoga est l’une des activités les plus répandues et à la mode dans le monde qui aide à la détente. De nos jours, il existe même des variantes comme le yoga pour les femmes enceintes, les enfants, entre autres. Approchez un studio de yoga ou documentez-vous en ligne pour connaître tous ses bienfaits.

Vous adorerez le Pilates

Le Pilates est une discipline assez récente, mais elle est pratiquée par de nombreuses personnes, surtout les femmes. Elle est grandement prisée comparée aux autres activités pour ses effets de détente intégrale. Cette discipline très technique met davantage l'accent sur la tonification des muscles. Donc les femmes qui veulent avoir un corps irrésistible et garder la pêche doivent impérativement essayer le Pilates !

Connaissez-vous le Body-Mind Centering ?

Le Body-Mind Centering est une activité qui a d'énormes capacités de détendre un individu, mais elle est moins connue que celles citées précédemment. C’est une approche pédagogique d'éducation somatique par le mouvement et le toucher. Malgré son nom, l'esprit du corps, elle se concentre seulement sur l'étirement de nos muscles. Le Body-Mind met l'accent sur la lenteur des mouvements lors des exercices et la bonne respiration.

Le stretching

Le stretching est une technique de relaxation qu’on ne peut pas omettre dans cette liste. L'objectif principal de cette activité est de récupérer l'élasticité du corps. Elle passe alors par des étirements et des techniques d'assouplissement pour récupérer l'agilité du corps qui s'est perdu au fil du temps.

Vous avez maintenant une petite liste d'activités les unes plus intéressantes que les autres. Donc, désormais le stress ne s’approchera plus jamais de vous !