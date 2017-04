L'usinage de pièces métalliques, c'est quoi exactement ?

Pour transformer des pièces métalliques, il existe plusieurs procédés, impliquant ou non de faire fondre le métal. Notamment, la technique de l’usinage est très appréciée dans l’industrie. Mais de quoi s’agit-il exactement ?

Qu’est-ce que l’usinage ?

Dans l’industrie, on appelle « usinage » un ensemble de techniques de fabrication de pièces par enlèvement de matière par copeaux. Généralement, cette méthode est surtout utilisée pour les pièces métalliques de toutes dimensions (acier, aluminium, bronze, etc.) et fournit un résultat très précis. Par ailleurs, l’usinage se fait sur mesure et permet de produire des composants à l’unité ou en série, selon les besoins.

Notez d’ailleurs que lors de l’usinage de pièces métalliques, la matière retirée tombe sous forme de copeaux et de limaille. Ces éléments pouvant facilement être recyclés, il ne faut donc pas s’en débarrasser !

Comment l’usinage de pièces métalliques fonctionne-t-il ?

En pratique, on utilise une machine-outil équipée de commandes numériques, afin de retirer de la matière de la pièce brute. Ce type d’appareil permet généralement de fraiser, chanfreiner, aléser et surfacer les pièces métalliques. Pour faire simple, le matériau est travaillé à l’aide d’un burin mécanique et automatique. Le but est de donner la forme et les dimensions voulues à la pièce brute, en retirant l’excès de métal.

Concrètement, la machine est d’abord programmée avec les paramètres souhaités : vitesse de coupe, avance par tour, fréquence de rotation, vitesse d’avance, profondeur de passe, longueur usinée, etc. Techniquement, l’usinage se fait principalement en combinant le mouvement de l’outil de coupe et l’avancée de la pièce métallique dans la machine. Par ailleurs, compte tenu de la puissance nécessaire pour trancher la matière, le procédé se fait en plusieurs coupes successives.

Et lorsque la machine a terminé son œuvre, la pièce peut être utilisée telle quelle ou ajustée. Notamment pour finaliser les pièces métalliques de petites dimensions, on ajuste généralement l’usinage avec une lime. Enfin, des contrôles sont effectués pour vérifier la conformité des pièces avec le cahier des charges initial.

En outre, l’usinage de pièces de grandes dimensions requiert des machines imposantes qui ne peuvent pas être transportées. Tandis qu’il est possible de faire appel à des services d'usinage mobile sur place lors de la fabrication de pièces à métaux ouvrés de plus petite taille.

Conclusion

L’usinage est donc un procédé industriel qui permet de transformer une pièce de métal brut en retirant de la matière. Et cela de manière rapide, efficace et précise.