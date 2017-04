Vous voulez un nouveau vélo pour ce printemps : voici nos conseils pour bien le choisir !

Vélo de route, vélo de ville… vous avez tout simplement envie d’un nouvel appareil pour vous accompagner lors de vos longues promenades de printemps. Vous en nécessitez un nouveau, mais comment faire pour bien le choisir ? Parmi la grande diversité des produits proposés sur le marché, il est normal que vous hésitiez quant à l’achat du modèle adapté à vos besoins. Pour vous aider, ci-après quelques conseils pouvant vous servir :

Connaître les différents types de vélo existant

En vous familiarisant avec les différentes caractéristiques de chaque type de vélo, vous saurez plus facilement lequel vous souhaitez. Le VTT est, par exemple, adapté aux randonnées sportives, d’où d’ailleurs son appellation de « vélo tout terrain ». Le VTC est, quant à lui, prédestiné aux routes et chemins de courts trajets comme les petites balades ou faire un petit achat au supermarché. Sinon, il y a aussi le vélo de route qui fonctionne plus pour le bitume ou les balades sportives sur asphalte, et enfin le vélo de ville plus confortable pour les courses en centre-ville.

Les critères à prendre en compte pour choisir son nouveau vélo

Avant de choisir son vélo, qu’il soit tout terrain, de ville ou de route, il existe certains critères de base qu’il faut prendre en compte. Il y a notamment le niveau de sécurité et de fiabilité. Des éléments équipés de suspensions pour les VTT permettent, par exemple, d’amoindrir les chocs sur le terrain. Il y a aussi le confort- tant au niveau de la monture, de la selle, du guidon- qui doit être conforme à vos besoins. Une selle rembourrée sera nettement plus appréciée par votre postérieur.

Acheter un nouveau ou réparer, c’est selon votre choix

De nombreux modèles de vélo sont désormais accessibles sur le marché. Il vous reviendra de choisir en fonction de vos moyens mais aussi de vos préférences. La qualité des modèles de vélo d’aujourd’hui reste appréciable en tout point : confort, résistance et fiabilité. Toutefois, il serait plus prudent de s'adresser à un magasin qui propose des vélos à vendre mais aussi la réparation et tout ce dont vous avez besoin pour votre vélo pour minimiser le coût d’achat. De cette manière, vous n’engagerez pas une dépense superflue en cas de panne avec votre vélo. Et en achetant régulièrement dans ce genre de magasin, vous bénéficierez certainement d’un prix d’ami.