Avis de publication

Prenez avis que M. Jean Richard Jean Baptiste, demeurant et domicilié au 175, rue Meunier Est, Laval, Québec, H7G 1R8 à déclaré au Directeur de l'état Civil être le père de Maéva-Chaïna St Hilaire née le 4 mars 2004 et Wensler St Hilaire né le 23 avril 2000, tous deux enfants de Mme Marie Claude St Hilaire et habitent a la même adresse.

Il est à note que toute objection d'un tiers à la présente déclaration doit être notifiée aux déclarants, aux enfants mineurs âgés de quatorze ans ou plus et au Directeur de l'état civil au plus tard dans les vingt jours de la dernière publication d'un avis de cette déclaration.

Laval, le 20 avril 2017