Le maire de Laval honore des jeunes lavallois pour leur dévouement dans la communauté

Le 23 avril, lors d’une cérémonie civique à la salle du conseil de l’hôtel de ville, le maire de Laval, Marc Demers, a accueilli 50 des 81 jeunes bénévoles lavallois méritants de 2017. Les jeunes honorés en ce dimanche matin étaient âgés de 12 à 17 ans. Ces derniers ont à leur actif plus de 100 heures de bénévolat.



Afin de souligner leur dévouement exceptionnel, le maire de Laval leur a remis un certificat de citoyenneté et les a invités à signer le livre d’or de la Ville.



« Je suis fier de rendre hommage à de jeunes bénévoles dynamiques et engagés, qui marquent à leur façon l’histoire de notre municipalité. Ils sont une source d’inspiration pour de nombreux citoyens et me donnent confiance en l’avenir qu’ils contribuent à construire », a dit Marc Demers, lors de la cérémonie.



Le conseiller municipal de Renaud et responsable des dossiers relatifs à la vie communautaire au comité exécutif, Raynald Adams, a quant à lui salué la contribution des parents de ces jeunes inspirants : « Leurs encouragements ainsi que les valeurs qu’ils ont inculquées à leurs enfants méritent aussi un coup de chapeau. Bravo! ».



Rappelons que cet événement existe depuis plus de 10 ans et qu’il s’inscrit dans la continuité des actions réalisées par le Réseau jeunes bénévoles en action (RJBA), qui fait la promotion du bénévolat auprès des jeunes et qui veille à ce que leur engagement soit reconnu. Cette initiative est rendue possible grâce à la Ville de Laval, mais aussi par le soutien de ses partenaires : le Centre de bénévolat et Moisson Laval, la Commission scolaire de Laval ainsi que la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier.