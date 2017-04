La ministre Francine Charbonneau a participé au Quille-o-thon des Petits Frères de Laval

La ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l’intimidation, ministre responsable de la région de Laval et députée de Mille-Îles, Mme Francine Charbonneau, a participé au Quille-o-thon organisé par Les Petits Frères de Laval en compagnie de la députée de Fabre, madame Monique Sauvé, et du député de Sainte-Rose, monsieur Jean Habel.

« C'est toujours avec grand plaisir que je prends part au Quille-o-thon des Petits Frères de Laval. Je tiens à remercier chaleureusement celles et ceux qui ont joué avec nous pour une bonne cause, soit d’aider l’organisme à poursuivre sa mission de briser l’isolement des aînés de notre région. L’événement fut encore une fois un franc succès et je félicite sincèrement les organisateurs », a déclaré Mme Charbonneau.

À propos du Quille-o-thon

Organisé annuellement, le Quille-o-thon des Petits Frères de Laval est la principale source de financement de l’organisme. Les profits servent uniquement à sa mission, c’est-à-dire de faire vivre, tout au long de l’année, des moments de bonheur aux personnes âgées seules.

À propos des Petits Frères

La mission des Petits Frères est d’accueillir et d’accompagner les personnes seules du grand âge, afin de contrer leur isolement, en créant autour d’elles une famille engagée et fidèle jusqu’à la fin de leur vie.