Un père amasse plus de 15 500 $ pour le Défi têtes rasées Leucan de Montréal-Laval

Marc-André Dupuis, un père dont l’enfant est atteint de leucémie, a amassé plus de 15 500 $ pour son Défi têtes rasées Leucan qui aura lieu Centre Laval le 7 mai à 15h.

Amasser des fonds pour son fils

Sur la page de sa campagne de financement sur le site de Leucan, Marc-André Dupuis livre un touchant témoignage. Ce père d’un bébé de six mois et d’un enfant de 2 ans a appris le 6 mars dernier que son plus vieux est atteint de leucémie. Il garde malgré tout espoir puisque les études et les recherches effectuées dans les dernières années augmentent significativement les chances de guérisons qui sont passés de 15 % à 82 %.

Ayant déjà participé au Défi têtes rasées Leucan dans le passé, Marc-André demande à nouveau l’appui de ses proches, cette fois, pour aider son fils.



« En 2009, vous avez été plusieurs à contribuer à ma levée de fonds lors de mon Défi têtes rasées de Leucan. À l'époque, je n'avais jamais cru que j'aurais eu besoin [de Leucan] un jour. Aujourd'hui, je vais récidiver à relever le Défi têtes rasées Leucan au Centre Laval le 7 mai 2017 à 15h, en soutien à mon ti-gars qui vie ce qu'aucun enfant aussi innocent ne devrait vivre. Je désire, ainsi, aider les futurs parents qui passeront dans nos pas en espérant que les traitements s’amélioreront encore davantage grâce à la recherche. »

Objectif surpassé

S’étant fixé un objectif de 10 000 $, le père de famille a déjà récolté 15 575 $, un montant qui ne cesse de se bonifier. Marc-André se place ainsi en deuxième position en ce qui a trait au plus gros montant amassé par un candidat, juste derrière Renault Poliquin, directeur général, Ventes et multiplateformes Montréal et Est du Canada chez CBC & Radio-Canada solutions Média.

Une première au Centre Laval

Leucan Montréal-Laval tient à souligner l’implication du Centre Laval qui accueille le Défi têtes rasées Leucan pour une première édition ainsi que Sport Experts, généreux partenaire de ce Défi. Marc-André Dupuis se joindra aux quelques 60 participants qui se feront raser dimanche devant famille, amis et la communauté. Le maire Marc Demers et la députée fédérale de Vimy, madame Eva Nassif, seront aussi présents pour souligner l’événement.