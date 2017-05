L'école Paul-VI participe dans un concours de recyclage

L’école Paul-VI est en compétition pour gagner une table de pique-nique fabriquée avec des gourdes-collation grâce au concours «À vos marques, prêt, GoGo!». Le concours est géré par GoGo squeeZ, la marque des gourdes de compote de fruits, et de l’entreprise de recyclage, TerraCycle.



L’école Paul-VI espère recueillir le plus de déchets de gourdes-collation, y compris les gourdes de compote et leurs bouchons en plastique, avant le 31 mai. Les écoles reçoivent un point pour chaque gourde-collation envoyée à TerraCycle pour être recyclée, et un point pour chaque vote reçu sur la page du concours. La table de pique-nique sera faite avec les déchets collectés par le programme de recyclage des gourdes-collation, un programme gratuit géré par GoGo squeeZ et TerraCycle.



« En tant qu'enseignante de l'école primaire Paul-VI à Laval, j'ai implanté la collecte car je voyais les élèves en utiliser chaque jour, » dit Lucie Frenette, enseignante à l’école Paul-VI. « En expliquant le bien-fondé de l'entreprise, c'est-à-dire, recycler, moins polluer et obtenir des récompenses. Nous nous sommes tous investis dans ce projet. »



« Depuis deux ans, avec l'aide de l'équipe-école et des 330 élèves, nous collectons tous les types de gourdes-collation à l'école. Jusqu'à ce jour, nous avons recueilli 9 500 gourdes! » Frenette continue. « Nous sommes heureux d'aider à diminuer les déchets et très fiers de ce projet. »



Le programme de recyclage des gourdes-collation a récemment surpassé un jalon national de plus de 315 000 unités collectées et près de 7 000 dollars recueillis pour des organismes de bienfaisance. Le programme de recyclage est une activité continue, ouverte à toute personne, famille, école ou organisme. Pour chaque morceau de déchets envoyé avec une étiquette d'expédition prépayée, les participants gagnent des points qui peuvent être traduits en des dons à l'école ou à l'organisme de bienfaisance de leur choix. Pour en savoir plus sur le programme, visitez http://www.terracycle.ca/fr-CA/brigades/gogo-squeez-brigade.