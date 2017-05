Quatre membres du personnel honorés pour leur contribution exceptionnelle

Sous la présidence d’honneur du président du Conseil d’administration du Collège Montmorency, monsieur Robin Blanchet, quatre membres du personnel du Collège ont été élevés à l’Ordre François de Montmorency-Laval, le 4 mai dernier à la Salle Claude Legault. Madame Zohra Mimouni et messieurs Pierre Desroches, Peter Esposito et Normand Quesnel ont été honorés par leurs collègues, leur famille et plusieurs membres de l’Ordre pour leur apport considérable au développement du Collège et à la réalisation de sa mission éducative.

Peter Esposito, Montmorencien distingué

Peter Esposito est entré en fonction au Collège en 1984 et s’est démarqué tout au long de sa carrière à titre de professeur d’espagnol et d’anglais au Département de langues modernes. Il a assuré la coordination du Département, du programme de Langues et du Centre d’aide en anglais et langues modernes pendant plusieurs années. Membre actif du Département, il s’est grandement investi dans les trois différents processus de révision du programme de Langues, et ce, toujours dans une optique d’amélioration continue et d’attractivité pour les futurs étudiants. Il a encadré pendant plusieurs années les moniteurs de langues mexicains accueillis au Collège et mis sur pied un projet de monitorat pour les étudiants. Il a consacré les 18 dernières années à la réalisation du stage linguistique en Espagne, devenu aujourd’hui un séjour combiné Barcelone-Berlin de six semaines. Le Collège tient à souligner son travail inspiré, créatif et infatigable, ainsi que son souci constant d’améliorer le Département, le quotidien de ses collègues et le cheminement des étudiants.

Normand Quesnel, Montmorencien distingué

En poste depuis 28 ans, Normand Quesnel est responsable de la sécurité au Collège à titre d’agent de sécurité « Capitaine » chez GardaWorld. Depuis son entrée en fonction, il a été un témoin privilégié de la croissance constante du Collège. Il est en quelque sorte les yeux du Collège pour tous les aspects liés à la sécurité des lieux et à la protection du citoyen. Il a développé au fil des ans, en collaboration avec le régisseur en prévention et en sécurité du Collège, un manuel des mesures d’urgence destiné aux nouveaux agents. Intégrité, respect, discernement, souci du service à la clientèle, prévention et protection sont autant de qualités qui font de lui un pilier du Collège. Le Collège tient à lui exprimer sa reconnaissance à l’égard de son dévouement et de son engagement indéfectible envers la communauté montmorencienne.

Zohra Mimouni, Montmorencienne émérite

Zohra Mimouni a été professeure d’anglais au Département de langues modernes de 1994 à 2016. Aujourd’hui à la retraite, elle a dédié sa carrière à l’enseignement et à la recherche en neuropsycholinguistique. Elle a également agi à titre d’intervenante dans les centres de services adaptés aux étudiants, d’auteure d’articles scientifiques sur la dyslexie, et de conférencière internationale. Elle a collaboré à plusieurs projets de recherche sur les problèmes langagiers qu’éprouvent les cégépiens, notamment avec le Centre de recherche de l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal, avec l’Université de Montréal et avec plusieurs cégeps. Ses travaux ont eu un impact sur l’aide offerte par le Collège aux étudiants en situation de handicap. De concert avec les conseillers en services adaptés elle a contribué à la conception et à la mise en place de pratiques concrètes pour venir en aide aux étudiants éprouvant des problèmes de lecture liés entre autres à la dyslexie. Le Collège reconnait l’énorme contribution de madame Mimouni à l’enseignement, à la recherche et à la mise en œuvre des mesures d’aide favorisant la réussite des étudiants.

Pierre Desroches, Grand Montmorencien

Pierre Desroches a siégé au conseil d’administration du Collège Montmorency de 2009 à 2016 et l’a présidé de 2010 à 2016. Il a siégé également au Conseil de l’Ordre François de Montmorency-Laval jusqu’en 2015 et a participé à de nombreux comités et rencontres du réseau collégial. Soucieux de réaliser la mission du Collège et préoccupé de l’impact des décisions du conseil d’administration sur les étudiants, il cherchait à bien concilier les besoins et les attentes des employés et des syndicats afin de trouver la meilleure solution. Il a consacré beaucoup de temps à rencontrer des employés, des étudiants, les syndicats afin de bien comprendre les enjeux du Collège et mieux répondre aux besoins et attentes de chacun. Engagé au-delà de son statut de représentant socio-économique, il s’est investi intimement dans une cause avec passion et conviction. Son engagement allait aussi au-delà du Collège : c’était un engagement pour l’éducation et pour le bien-être des générations futures.

Le Collège Montmorency félicite les quatre nouveaux membres et les remercie pour leur dévouement. Pour en savoir plus sur leurs réalisations, consultez le site Web de l’Ordre (www.ofml.cmontmorency.qc.ca).

À propos de l’Ordre François de Montmorency-Laval

L’Ordre François de Montmorency-Laval reconnaît publiquement et officiellement les personnes ayant contribué de façon exceptionnelle à la réalisation de la mission du Collège Montmorency, à son développement ou à son rayonnement. Sous l’autorité du président du Conseil d’administration du Collège, l‘Ordre est géré par un Conseil où toutes les instances de la communauté montmorencienne sont représentées. Depuis sa création en 2003, l’Ordre a élevé 71 membres. Les candidatures sont présentées par les pairs. Pour plus d’information, visitez le www.ofml.cmontmorency.qc.ca.