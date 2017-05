Ménage (écologique) du printemps : deux dates à retenir

En mai, la Ville de Laval propose deux activités pour mettre à exécution les projets de grand ménage du printemps, soit la vente de compost et la collecte des résidus domestiques dangereux (RDD).



Vente de compost

Le samedi 13 mai, de 8 h 30 à 16 h (ou jusqu’à épuisement des quantités), les citoyens de Laval pourront se procurer des sacs de compost au coût modique de 2 $ pour 15 kg. Pour ce faire, il suffit de se présenter dans le stationnement du 1333, boulevard Chomedey (accès par la rue Cardinal) le jour de la vente avec une preuve de résidence. La Ville accepte seulement les paiements en argent comptant et limite la vente de sacs à 15 par voiture. Pas de copeaux ni de compost en vrac disponible.



Collecte des RDD

La prochaine collecte des résidus domestiques dangereux (RDD) aura lieu le samedi 27 mai, de 8 h à 15 h 30, dans le stationnement du 1333, boulevard Chomedey (accès par la rue Cardinal). Elle est réservée aux Lavallois (une preuve de résidence est exigée), et les entreprises et les entrepreneurs ne peuvent pas y participer. La Ville de Laval organise la collecte de RDD afin d'éviter que des produits nuisibles comme des restes de peinture, médicaments, piles, matériel électronique désuet, etc. se retrouvent dans les sites d'enfouissement.



Conseils saisonniers pour l’entretien des terrains

Les citoyens bénéficiant de la collecte municipale des matières organiques peuvent déposer les déchets verts (rognures de gazon, feuilles mortes, petites branches, etc. amassés lors de la préparation du terrain et du potager) dans leurs bacs bruns.



Quant aux branches et brindilles déchiquetées, gazon et feuilles mortes (en quantité limitée), ceux-ci peuvent être déposés dans un composteur domestique. Rappelons que la Ville de Laval offre une subvention aux citoyens désirant faire l’acquisition de ce type d’équipement visant à préparer son propre compost.



Il est également possible de pratiquer l’herbicyclage, soit la tonte régulière de la pelouse en laissant les rognures de gazon au sol. Cette pratique n'a que des avantages, comme celui de fertiliser la pelouse gratuitement et de gagner beaucoup de temps puisque le ramassage des rognures ne fait plus partie de la routine.



Finalement, les résidus verts peuvent être éliminés de façon conforme et sécuritaire au site de réception des matériaux secs du 4026, boulevard Dagenais Ouest. Souches, troncs d'arbres et branches provenant de Laval et de moins de 2 mètres de long, terre de jardin, pierre, sable et tourbe de provenance résidentielle sont acceptés. Ce site est destiné aux citoyens et commerces de Laval, qui profitent de tarifs avantageux sur preuve de résidence.



Renseignements : 311 — www.laval.ca