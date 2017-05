La tablée des chefs s’établira à Laval grâce au Marché 440

Le Marché 440, la sommelière Élyse Lambert et la SAQ collaborent pour la première édition du Marché aux vins, qui se tiendra le samedi 13 mai prochain à Laval. Les participants pourront s’initier à la dégustation de vins lors d’ateliers privés et découvrir plus de 100 produits vinicoles sur place. Le chef exécutif de l’Atelier de Joël Robuchon, Éric Gonzalez, se joindra à la fête pour offrir des bouchées exclusives lors de cet événement dont tous les bénéfices seront versés à La Tablée des Chefs.

Élyse Lambert, meilleur sommelier du Canada en 2015 (et 5e au monde en 2016) explique son engagement pour La Tablée des Chefs : « En diminuant du gaspillage alimentaire et en initiant les jeunes à l’art de se nourrir, La Tablée des Chefs est la preuve qu’il est possible de changer les choses. C’est un message d’espoir qui se traduit en réalisations concrètes ».

Les amateurs de vins peuvent participer en achetant un forfait ou en s’inscrivant dès maintenant aux ateliers d’Élyse Lambert sur le site du Marché aux vins (quelques places encore disponibles pour les ateliers).

Nouveau : La Tablée des Chefs à Laval

Desservant déjà les secteurs de Montréal et de la Rive Sud avec ses écoles de cuisine, La Tablée des Chefs pourra bénéficier de tout nouveaux locaux au Marché 440 afin d’étendre ses activités dans la région de Laval. Pour le fondateur de La Tablée des Chefs, Jean-François Archambault, il s’agit d’une opportunité exceptionnelle : « La Tablée des Chefs pourra bénéficier d’un environnement exceptionnel pour recevoir les jeunes et le public dans ses activités d’éducation culinaire. C’est un lieu idéal car il permettra la découverte des nombreux produits des commerçants du Marché 440, avec qui nous allons aussi poursuivre à Laval notre travail de récupération des surplus alimentaires au profit d’organismes locaux ».

Établie au Québec depuis 2002 et ayant désormais des activités à Toronto, Ottawa, Calgary, Mexico et en France, La Tablée des Chefs nourrit les gens dans le besoin et développe l’autonomie alimentaire chez les jeunes. Elle peut compter sur un porte-parole de renom en la personne de Ricardo Larrivée, de même que sur de grands ambassadeurs tels que les chefs Normand Laprise, Patrice Demers, Stefano Faita et Martin Juneau.