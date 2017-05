Gala des prix Hosia 2017: Félicitations aux bénévoles et aux organismes !

La Ville de Laval félicite tous les bénévoles et organismes qui étaient en lice au 33e Gala des prix Hosia. Organisée par la Ville en partenariat avec les caisses Desjardins de Laval, cette soirée de reconnaissance s’est déroulée le 10 mai dernier à la salle André-Mathieu. Elle était sous la présidence d’honneur de messieurs Marc Demers, maire de Laval, et Michel Guindon, président de la Caisse Desjardins Vimont-Auteuil. À cette occasion, 30 prix ont été remis à des bénévoles d’exception.



« Grâce aux prix Hosia, la Ville de Laval a souligné à grands traits l’important apport des bénévoles à notre société. En organisant cette soirée, nous mettons en évidence la formidable contribution de plusieurs hommes et femmes profondément engagés dans la communauté lavalloise et célébrons quelques-unes de nos valeurs fondamentales : l’ouverture, le respect et l’inclusion », d’expliquer Marc Demers, maire de Laval.



« Ce gala vise à faire savoir aux organismes et aux bénévoles que le travail qu’on qualifie souvent d’invisible est tout de même très perceptible. Nous voulons leur signifier que nous sommes conscients de la différence qu’ils font auprès des gens », soutient Michel Guindon.



Le jury de sélection, présidé par Nathalie Charron, directrice générale de la Caisse Desjardins de Chomedey, était composé de 8 personnes provenant du milieu des organismes lavallois et des services municipaux. Chaque lauréat a reçu un prix Hosia, une œuvre en argile fabriquée à la main par les artistes lavallois Serge Roy et Gregory Schlybeurt. Pour une 7e année, l’Université de Montréal a contribué à l’événement en offrant 2 tablettes iPad aux lauréats de la catégorie « Jeune bénévole » (moins de 18 ans au 1er mars 2017).



Le gala a été animé de main de maître par Jean-Philippe Dion. La chanteuse québécoise Brigitte Boisjoli a, quant à elle, offert une superbe prestation, et ce, pour le plus grand plaisir du public.

Pour connaître le nom des lauréats de l’édition 2017 du gala Hosia, vous pouvez consulter le site de la Ville à laval.ca. À partir du 16 mai, vous pourrez accéder aux photos de la soirée sur le compte Flickr de la Ville de Laval.