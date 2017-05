Un rallye animé pour célébrer le 5e anniversaire du Rallye des rivières

Les bénévoles du Centre d’interprétation de l’eau (C.I.EAU) organisent, le 3 juin prochain, un rallye animé ouvert au grand public pour souligner le 5e anniversaire du Rallye des rivières. De 9h à 15h, les participants parcourront 6 des 13 bornes du Rallye des rivières accompagnés d’animateurs enthousiastes. Le rallye débutera à la Berge des baigneurs à Ste-Rose, passera par Boisbriand, Rosemère et Lorraine, pour finalement revenir à son point de départ. Le transport s’effectuera par autobus nolisé et de la marche est prévue dans les sentiers menant aux bornes.



L’inscription au rallye est gratuite pour tous les membres du C.I.EAU. Pour les non-membres, des coûts de 10$ sont prévus pour les gens de plus de 18 ans, ainsi que des coûts de 5$ pour les 12 à 17 ans. Les participants deviennent ainsi automatiquement membres. L’inscription est gratuite pour les enfants de moins de 11 ans et nous ne recommandons pas l’activité aux moins de 6 ans puisque plusieurs portions de marche sont prévues.



Le Rallye des rivières

Conçu et mis en place il y a 5 ans, le Rallye des rivières comprend 13 bornes informatives situées de part et d’autre de la Rivière des Milles Îles, entre St-Eustache et Terrebonne, ainsi que du côté de Laval. L’objectif de ce rallye est de faire connaître des lieux méconnus de cette belle rivière pour amener les citoyens à mieux la connaître et à la préserver. Les gens qui désirent le parcourir obtenir un Carnet du randonneur pour les guider. Ils peuvent ensuite voir leurs noms inscrits sur le mur des Gardiens situé au C.I.EAU, s’ils s’engagent à protéger cette rivière.



Comment s’inscrire

Si vous êtes déjà membre (et que votre cotisation annuelle de renouvellement a été payée), il suffit de vous inscrire en écrivant à inscription@cieau.qc.ca en précisant le nombre de participants ainsi que leurs noms, âges et numéros de téléphone. Vous pouvez également réserver votre place par téléphone au 450-963-6463.

Si vous n’êtes pas membre ou que votre cotisation annuelle de renouvellement n’a pas été payée, vous devez venir au C.I.EAU aux heures d’ouverture et effectuer votre inscription sur place. Inscrivez-vous le plus tôt possible car le nombre de places disponibles dans l’autobus est limité.