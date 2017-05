article commandité

En cas de problème dentaire urgent, il vaut mieux ne pas hésiter à consulter rapidement un dentiste qui couvre Laval et ses environs. Mais quels sont les cas d'urgence dentaire qu’il ne faut pas négliger ? Dans quelles situations un rendez-vous en urgence s’impose-t-il ?

Rage de dents

C’est l’urgence la plus fréquente, et souvent la plus douloureuse. On parle de rage de dents lorsque même les antalgiques ne réussissent pas à atténuer la douleur. Dans ce cas, il faut absolument consulter en urgence, sinon le nerf touché risque de s’abîmer définitivement.

Dent cassée

En cas de dent cassée (suite à choc ou sans raison apparente), il faut également rendre visite en urgence à votre dentiste. Selon les cas de figure, le dentiste pourra peut-être la réparer :

La dent fêlée : la fissure peut s’infecter, alors une consultation est requise.

La dent cassée : conservez le morceau de dent, que le dentiste pourra peut-être recoller.

La dent arrachée : la racine étant très fragile, ne touchez que l’émail et placez la dent dans du lait le temps d’aller chez votre dentiste.

Abcès dentaire ou gingival

Une consultation en urgence est nécessaire en cas d’abcès buccal. Il en existe surtout deux types :

Souvent causé par un résidu de nourriture ou de tartre, l’abcès gingival est une infection bactérienne de la gencive, localisée autour de la dent. De la même façon, si vous souffrez de lésions graves des gencives, n’attendez pas pour consulter.

L’abcès dentaire (ou périapical) est une infection de la mâchoire, engendrée par la mort de la dent (de son nerf, plus précisément). Il arrive même que du pus s’écoule de la carie.

Problèmes d’appareil dentaire

Quel que soit le souci que vous rencontrez avec votre appareil dentaire, mieux vaut en parler à votre dentiste. En effet, un appareil défectueux est moins, voire plus du tout efficace et potentiellement dangereux (s’il agresse vos gencives, par exemple).

Aussi, si vous avez des problèmes avec vos boîtiers (décollement, fils trop serrés, etc.) ou avec votre prothèse dentaire (fracture du dispositif, douleurs dans la mâchoire, etc.), rendez-vous chez votre dentiste sans attendre.

Conclusion

Si vous rencontrez un de ces problèmes buccodentaires, n’hésitez donc pas à consulter un dentiste en urgence, afin d’éviter toute dégradation !