Vous avez des vertiges réguliers : à quoi sont-ils dus et comment les traiter ?

Lorsque vous vous relevez trop vite, que vous êtes fatigué ou que vous avez trop chaud, vous avez la tête qui tourne ? Si vous souffrez d’étourdissements et de vertiges réguliers, découvrez à quoi ils sont dus et comment les traiter.

Les causes des vertiges

Une personne sur sept a déjà été prise de vertiges au cours de sa vie. Même si les étourdissements sont gênants, il s’agit généralement d’un symptôme bénin lié à une anomalie de l’oreille interne.

Voici les principales causes qui peuvent entraîner des vertiges :

Le mal des transports : face au décalage de perceptions entre vos yeux qui voient un mouvement et votre corps statique qui sent pourtant un déplacement, votre oreille interne qui peine à trouver l’équilibre.

Une excitation trop forte (ou du stress, de l’anxiété) qui perturbe vos récepteurs sensoriels et votre oreille interne.

Une forte migraine ou des troubles de la vue.

Une poussée d’hypertension artérielle ou une chute de tension.

La prise de certaines substances (médicaments, alcool, drogues).

Une infection du système vestibulaire (oreille interne).

Des maladies touchant l’oreille.

Des problèmes cervicaux.

L’hypoglycémie ou la déshydratation.

Des lésions au niveau cérébral (traumatisme crânien, AVC, tumeur, sclérose en plaques, etc.).

Accompagnés ou non de nausées et d’un trouble de l’équilibre, les vertiges peuvent donc avoir des causes variées, sans être pour autant inquiétants.

Comment traiter les vertiges ?

En cas de vertiges réguliers, consultez un médecin. L’examen clinique ne permet pas forcément d’identifier la cause des vertiges, mais de nombreux tests permettent néanmoins d’étudier des pistes : tests auditifs, biologiques, IRM, épreuves vestibulaires, etc.

Généralement, puisqu’un souci de vertiges concerne l’oreille interne, il est recommandé de consulter un oto-rhino-laryngologiste pour éviter que votre problème ne s’étende ou ne devienne chronique.

Le traitement dépendra évidemment des causes identifiées des vertiges. Dans certains cas, aucun traitement ne sera nécessaire. Dans d’autres situations, le médecin pourra prescrire des médicaments adaptés voire des séances de kinésithérapie ou de chiropractie.

Conclusion

Si vous souffrez fréquemment de vertiges, mieux vaut consulter un médecin ou un ORL. Il tentera d’en identifier les causes, pour pouvoir vous prescrire le traitement adéquat.