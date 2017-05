5 conseils pour bien se préparer à une greffe de gencives

article commandité

Afin de réparer plusieurs problèmes buccaux, la greffe de gencives est une solution chirurgicale efficace. Généralement, le cas du déchaussement des racines reste la raison principale du recours à cette intervention. Celle-ci se doit d’être accompagnée par des soins première qualité dans une clinique dentaire chaleureuse et professionnelle pour éviter les complications comme les risques d’infections ou une mauvaise cicatrisation. Mais outre cette condition principale, d’autres astuces peuvent également aider à bien s’y préparer.

1 - Prendre des antibiotiques avant le jour J

La médication est une astuce proposée par les chirurgiens-dentistes eux-mêmes. Il s’agit notamment d’antibiotiques, pour la plupart, à consommer avant l’intervention dans le but de minimiser les éventuelles infections pouvant survenir après l’opération. D’autres médicaments comme l’aspirine, et les anticoagulants ou contenant de la vitamine E sont contre-indiqués et votre chirurgien doit en être informé au préalable.

2 - Se faire prescrire un sédatif la veille

Si vous êtes le genre de personne à vous angoisser plus que nécessaire avant une chirurgie, il vous est aussi possible de demander à votre chirurgien-dentiste de vous prescrire un sédatif la veille de la procédure. Celui-ci vous aidera à mieux dormir et à vous reposer convenablement pour être au top le jour J.

3 - Avoir une bonne hygiène de vie.

Avoir une bonne hygiène de vie contribue à faciliter le passage chez le chirurgien pour une greffe de gencive. Le but ultime demeure l’éloignement des risques d’infection. Pour ce faire, il est recommandé de manger léger le jour de l’opération et de se brosser convenablement les dents. Il est aussi conseillé de porter des vêtements confortables pour éviter que vous ne soyez crispés et ainsi rendre difficile l’administration des médicaments intraveineux nécessaires à l’intervention.

4 - Arrêter de fumer

Les fumeurs doivent arrêter de fumer au moins une semaine avant la chirurgie de greffe de gencives. Cela permettra de booster toutes les chances possibles de réussite de l’intervention. Il est aussi prescrit de ne pas fumer quelques semaines après l’opération afin de préserver la santé bucco-dentaire.

5 - Se préparer à reprendre des forces

Une chirurgie dentaire attrait souvent une légère fatigue. Il est donc primordial de penser déjà à se reposer, mais aussi à se ressourcer convenablement avec une alimentation saine après l’opération. La greffe gingivale est, comme toute autre intervention chirurgicale, très délicate. Ces conseils visent à éviter des problèmes plus graves qui pourraient à la fois coûter de l’argent et de l’énergie.