Plancher de bois franc verni, huilé ou neutre : comment se décider ?

Un plancher de bois franc apportera à votre délicieux cocon un caractère élégant et chaleureux. Mais comment bien choisir sa finition ? Voici quelques pistes.

Le plancher de bois franc qu'est-ce que c'est ?

Le bois franc est un bois brut employé notamment pour réaliser des planchers solides et durables. Les bois les plus utilisés traditionnellement au Québec sont l'érable, le merisier, le frêne ou le chêne (rouge ou blanc).

Les finitions peuvent ensuite varier pour diverses raisons. Ainsi, le plancher de bois franc peut être verni, huilé ou neutre. Quelles sont les différences, les inconvénients et qualités de chacun ?

Pour une longue durée de vie : un plancher verni

Il existe des vernis à l'eau, à l'alcool ou à l'huile. Les vernis à l'eau ont plus de succès grâce à leur faible toxicité. Le bois verni se dégradera moins vite grâce à un enduit vitrifiant.

L'usage de vernis à l’oxyde d’aluminium cuit aux U.V. en plusieurs couches (jusqu'à une dizaine) permet de garantir une longue durée de vie à vos planchers : jusqu'à 25 ans. Attention, ce type de vernis ne supporte pas la cire !

Pour un fini mat : un plancher huilé

L'huile offre l'avantage de très bien résister aux égratignures diverses. Elle est souvent employée pour rattraper des planchers anciens et les protéger. Avec moins de reflets que le vernis, un plancher huilé apporte une ambiance feutrée et chaleureuse aux intérieurs.

La remise à neuf d’un plancher huilé est plus simple et moins coûteuse qu'avec les planchers laqués ou vernis. De plus, l'usage répandu d'huiles naturelles leur offre l'avantage de respecter l'environnement.

Un plancher neutre

Les bois, surtout exotiques, n'ont pas toujours pu supporter le vernis du fait de leur densité importante. C'est pourquoi les planchers anciens sont souvent restés neutres ou bruts. Ils pourraient nécessiter un sablage pour leur redonner du maintien.

Un plancher teint avec finition transparente offrira un grand choix de couleurs adapté à votre intérieur. Cette option de personnalisation est réalisée à l'aide de teintures à l'huile pour une protection optimale.

Et l'entretien ?

Vous pouvez trouver un entrepreneur réputé en revêtement et sablage de plancher dans la région de Laval, mais qu'en est-il après de l'entretien ?

Les planchers de bois franc redoutent l'eau et les égratignures. Il est conseillé de leur éviter un taux d'humidité ambiant supérieur à 45 % ainsi que les éclaboussures. Au besoin, utilisez un tapis de cuisine et à l'entrée, ainsi qu'un déshumidificateur.

Nettoyez vos planchers de bois franc à l'aide d'une vadrouille douce, en microfibre ou recouverte d'un tissu de coton. Pour les taches, vérifiez bien que la solution nettoyante employée est adaptée au type de bois.