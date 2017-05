La tendance du microblading pour des sourcils impeccables

article commandité

Le microblading, un maquillage semi-permanent des sourcils, fait fureur actuellement. Il est inspiré des techniques de tatouage ancestrales du Japon. C’est en effet la grande tendance mode et beauté en ce moment. Et pour cause, le résultat à la fois naturel et sophistiqué n’est pas cher payé. Cela permet en même temps de se défaire du rituel de maquillage des sourcils tous les matins tout en profitant d’une impeccabilité ahurissante.

Les techniques utilisées pour le microblading

Cette nouvelle technique tendance est réalisée par une experte, le genre que vous pouvez consulter dans une clinique esthétique spécialisée dans le microblading. À l’aide d’une lame verticale très fine, laquelle est composée de 14 nano aiguilles, cette experte va insérer un pigment dans la couche supérieure de l’épiderme. Cette opération s’effectuera trait par trait dans le sens de pousse de poil. Pour un résultat vraiment réussi, le pigment sera choisi dans un ton proche de la couleur des poils déjà existants.

Avant chaque opération, un diagnostic de l’experte doit être effectué. Cela permet notamment de savoir les besoins de la cliente pour mieux la conseiller. Le microblading s’opère sous différentes séances, deux au minimum pour garantir le résultat obtenu.

Le résultat attendu : un effet maquillage naturel

Le microblading convient à tout le monde, aux femmes et filles qui souhaitent redessiner et intensifier leurs sourcils, combler les petits trous, allonger un sourcil trop court, ou encore avoir un effet coup de jeune en rehaussant le regard avec la correction d’une paupière tombante, par exemple. Cette technique s’adresse à la fois à celles qui aiment les fards intenses qu’aux femmes qui préfèrent les maquillages semi-permanents avec effet naturel.

Toutefois, pour un tel effet, il existe quelques précautions à prendre. Il ne faut pas, par exemple, que les sourcils soient en contact avec de l’eau, surtout pendant les 4 premiers jours après l’intervention. L’exposition au soleil n’est pas non plus recommandée durant toute la période de cicatrisation. Et enfin, il est même prescrit de recouvrir les sourcils avec de l'homéoplasmine pour former un film protecteur, lequel contribue à accélérer la réparation de l’épiderme.

Si toutes ces conditions sont respectées à la lettre, ce type de maquillage peut durer intact pendant près d’un an. Selon le salon qui le pratique, le microblading est proposé à un tarif approximatif de 530 euros pour les deux séances. Un bel investissement pour un résultat exceptionnel.